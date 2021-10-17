Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.10.2021 - 09:38

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 1

Güneş ve Plüton yine kavgalı.

Bugün güç savaşlarına hiç yeltenmeyin ve özel hayatlara saygılı ve özenli olmanız sizin yararınıza.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 2

Koç

Bugün ibadet, meditasyon, enerji çalışmaları gibi şeyler için pek uygun. Yapın kendinize bir güzellik. Dinlenmeye bakın.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 3

Boğa

Sizin yüzünüze bugün “muhteşem Süleyman’sın!” diyenler arkanızdan “aman boş ver sülüğün teki” diyebilir. Hazırlıklı olun duyacaklarınıza.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 4

İkizler

Kariyerde harika parıltılı zamanlar sizin hep hafta sonunuza denk geliyor. Çalışın koşturun… Yapacak bir şey yok.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Uzak bir yerlerden size hoş haberler gelebilir veya uzak yollarla ilgili hayallerinizi tetikleyecek gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 6

Aslan

Duygusal kırgınlığa açık bir gün. Öyle çiçek, böcek romantizmin zamanı değil. Başka konularda zaman geçirin.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 7

Başak

Uzun süreli ilişkilerde kaosa açık bir gün. Zamanınızı bu tip konulara bugün ayırmayın. Güç savaşlarına girmeyin.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 8

Terazi

Kendinize bugün soluk payı verin ve mutlaka yapmanız gereken işler dışında kendinize yeni yeni işler çıkarmayın.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 9

Akrep

Aşkta kaybeden, parada kazanmıyor her zaman. O nedenle bugün aşkı da parayı da bir kenara bırakın. Telefonda baloncuk patlatın derim.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 10

Yay

Evinizi kıyı köşe derleyip toparlamak, sıkı bir temizlik için ideal bir gün. Evet çok sevimli değil bu söylediğim ama çalışın biraz.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Kardeşlere ve yakın eş, dosta dikkat etmeniz gereken bir gün. Siz ak dediğinizde millet çok rahat kara anlayabilir.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 12

Kova

Önünüzde bugün iyi bir gün geçirme fırsatınız var ama bazı iş konuları sizi rahat bırakmayabilir. Bence ilgilenmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021) - 13

Balık

Bugün kendinizi rekabet içeren durum ve tutumlardan uzak tutmanız sizin için hayırlı görünmekte. Muhatap olmayın.

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