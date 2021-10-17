Günlük burç yorumları (17 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 17.10.2021 - 09:38
Güneş ve Plüton yine kavgalı.
Bugün güç savaşlarına hiç yeltenmeyin ve özel hayatlara saygılı ve özenli olmanız sizin yararınıza.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün ibadet, meditasyon, enerji çalışmaları gibi şeyler için pek uygun. Yapın kendinize bir güzellik. Dinlenmeye bakın.
Boğa
Sizin yüzünüze bugün “muhteşem Süleyman’sın!” diyenler arkanızdan “aman boş ver sülüğün teki” diyebilir. Hazırlıklı olun duyacaklarınıza.
İkizler
Kariyerde harika parıltılı zamanlar sizin hep hafta sonunuza denk geliyor. Çalışın koşturun… Yapacak bir şey yok.
Yengeç
Uzak bir yerlerden size hoş haberler gelebilir veya uzak yollarla ilgili hayallerinizi tetikleyecek gelişmeler olabilir.
Aslan
Duygusal kırgınlığa açık bir gün. Öyle çiçek, böcek romantizmin zamanı değil. Başka konularda zaman geçirin.
Başak
Uzun süreli ilişkilerde kaosa açık bir gün. Zamanınızı bu tip konulara bugün ayırmayın. Güç savaşlarına girmeyin.
Terazi
Kendinize bugün soluk payı verin ve mutlaka yapmanız gereken işler dışında kendinize yeni yeni işler çıkarmayın.
Akrep
Aşkta kaybeden, parada kazanmıyor her zaman. O nedenle bugün aşkı da parayı da bir kenara bırakın. Telefonda baloncuk patlatın derim.
Yay
Evinizi kıyı köşe derleyip toparlamak, sıkı bir temizlik için ideal bir gün. Evet çok sevimli değil bu söylediğim ama çalışın biraz.
Oğlak
Kardeşlere ve yakın eş, dosta dikkat etmeniz gereken bir gün. Siz ak dediğinizde millet çok rahat kara anlayabilir.
Kova
Önünüzde bugün iyi bir gün geçirme fırsatınız var ama bazı iş konuları sizi rahat bırakmayabilir. Bence ilgilenmenizde fayda var.
Balık
Bugün kendinizi rekabet içeren durum ve tutumlardan uzak tutmanız sizin için hayırlı görünmekte. Muhatap olmayın.