Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 07:03
Mars – Uranüs zor bir görünüm
Kazalara bugünlerde bir kere daha dikkat edin. Bir anda ortalığın karışabileceği günlerdeyiz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Koşullar, özellikle zekâ, fikirler ve inançlarla ilgili olarak, sizi neredeyse kızdırıyor veya gömülü hayal kırıklığını tetikliyor gibi görünebilir.
Boğa
İş yerinde aksamalar veya verimliliği engelleyen ufak bir sağlık sorunu olabilir. Kendinize dikkat edin olur mu?
İkizler
Kaynaklarınız ve yetenekleriniz hakkında yeni bir anlayış kazanabilirsiniz. Bu özellik varlığınızı ve gücünüzü artırabilir.
Yengeç
Bir şeylerin eksik olduğunu ya da gitmediğini hissedebilirsiniz. Şu hayatta ne tamam ki? Rahat verin kendinize.
Aslan
Bugün, ilişkileriniz, bağlılıklarınız ve bağımsızlık duygularınızla mücadele ediyor olabilirsiniz
Başak
Gün ilerledikçe, hatalardan ders almayı çok daha kolay bulursunuz. Enerjinizi özel bir şeye harcamak için iyi bir zaman.
Terazi
İşleri biraz sarsmak ve farklı bir şey yapmak isteyebilirsiniz ve bu memnuniyetsizlik anlamlı gelişmelere yol açabilir.
Akrep
Masaj, egzersiz veya vücudunuzdaki enerji akışını serbest bırakmaya yardımcı olan diğer çabalar bugün iyi gelebilir.
Yay
Başkalarıyla ortak bir amaç için çalışmak veya entelektüel bağlantıları teşvik etmek için iyi bir zaman olabilir.
Oğlak
Özellikle ortaklıklarla ilgili bir durumu net olarak göremeyebilirsiniz. Stres karşısında normalden biraz daha savunmasız kalabilirsiniz.
Kova
Başkalarına pratik düzeyde yardım edebiliyorsanız, neredeyse her türlü zorluk veya sorunu üstlenmeye hazırsınız demektir bugün.
Balık
Daha kendinden emin bir zihin çerçevesine geçmeden önce bugün korku veya güvensizlik yaşayabilirsiniz.