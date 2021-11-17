Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 07:03

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 1

Mars – Uranüs zor bir görünüm

Kazalara bugünlerde bir kere daha dikkat edin. Bir anda ortalığın karışabileceği günlerdeyiz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 2

Koç

Koşullar, özellikle zekâ, fikirler ve inançlarla ilgili olarak, sizi neredeyse kızdırıyor veya gömülü hayal kırıklığını tetikliyor gibi görünebilir.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 3

Boğa

İş yerinde aksamalar veya verimliliği engelleyen ufak bir sağlık sorunu olabilir. Kendinize dikkat edin olur mu?

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 4

İkizler

Kaynaklarınız ve yetenekleriniz hakkında yeni bir anlayış kazanabilirsiniz. Bu özellik varlığınızı ve gücünüzü artırabilir.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Bir şeylerin eksik olduğunu ya da gitmediğini hissedebilirsiniz. Şu hayatta ne tamam ki? Rahat verin kendinize.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 6

Aslan

Bugün, ilişkileriniz, bağlılıklarınız ve bağımsızlık duygularınızla mücadele ediyor olabilirsiniz

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 7

Başak

Gün ilerledikçe, hatalardan ders almayı çok daha kolay bulursunuz. Enerjinizi özel bir şeye harcamak için iyi bir zaman.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 8

Terazi

İşleri biraz sarsmak ve farklı bir şey yapmak isteyebilirsiniz ve bu memnuniyetsizlik anlamlı gelişmelere yol açabilir.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 9

Akrep

Masaj, egzersiz veya vücudunuzdaki enerji akışını serbest bırakmaya yardımcı olan diğer çabalar bugün iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 10

Yay

Başkalarıyla ortak bir amaç için çalışmak veya entelektüel bağlantıları teşvik etmek için iyi bir zaman olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Özellikle ortaklıklarla ilgili bir durumu net olarak göremeyebilirsiniz. Stres karşısında normalden biraz daha savunmasız kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 12

Kova

Başkalarına pratik düzeyde yardım edebiliyorsanız, neredeyse her türlü zorluk veya sorunu üstlenmeye hazırsınız demektir bugün.

Günlük burç yorumları (17 Kasım 2021) - 13

Balık

Daha kendinden emin bir zihin çerçevesine geçmeden önce bugün korku veya güvensizlik yaşayabilirsiniz.

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