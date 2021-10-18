Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 00:05
Ay 13:00 e kadar boşlukta
Mars ve Jüpiter arasındaki olumlu duruş, bizi spora ve her konuda harekete davet edecek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kariyer iş konularına çok elleşmediğiniz taktirde diğer her alanda oldukça olumlu bir gün görünmekte.
Boğa
İş, çalışma koşulları, kariyer vb. alanlarda kafanızı toparladığınız taktirde bugün gayet başarılı kararlar alabilirsiniz.
İkizler
Sosyal konularda gayet olumlu gelişmeler bugün sizi bekliyor.
Yengeç
Öğrenciyseniz talihli bir gün, çalışıyorsanız kararlı ve istikralı olduğunuz takdirde sorun yaşamazsınız.
Aslan
Kendinizi bomba gibi bir hafta başına hazırlayın. Kafanızda birçok düşünce uçuşuyor olsa da dikkatinizi toplamanız gerekebilir.
Başak
Toz pembe bir tablo karşısında şaşırabilirsiniz. “Yok bu fazla iyi bu işte bir tuhaflık var” demeyin. Yolunda gideni kabullenin.
Terazi
Sağlık konusunda kafanız biraz karışmış olabilir. Bu hafta başı yediklerinize içtiklerinize dikkat edin derim.
Akrep
Bu haftaya adeta bir aşk kelebeği olarak uçuş uçuş başlayabilirsiniz. Keyfinizi kaçırmak istemem ama mantıklı olun bence.
Yay
Ortaklık için ideale yakın bir gökyüzü var sizin için, aile ile yapılacak ticari görüşmeler de halledilebilir bugün.
Oğlak
Birilerine haber göndermek, uyarı yapmak veya önemli konularda konuşmak için uygun bir gökyüzü var.
Kova
Çözüm odaklı olup, çevrenizdeki insanlarla ilgili sorunları halledebilmek için gayet güzel bir gün.
Balık
Bugün sizin için para konuşacak, duygularınız susacak gibi görünmekte. Maddi konularda girişimci olun.