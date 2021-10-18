Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 00:05

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 1

Ay 13:00 e kadar boşlukta

Mars ve Jüpiter arasındaki olumlu duruş, bizi spora ve her konuda harekete davet edecek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 2

Koç

Kariyer iş konularına çok elleşmediğiniz taktirde diğer her alanda oldukça olumlu bir gün görünmekte.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 3

Boğa

İş, çalışma koşulları, kariyer vb. alanlarda kafanızı toparladığınız taktirde bugün gayet başarılı kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 4

İkizler

Sosyal konularda gayet olumlu gelişmeler bugün sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Öğrenciyseniz talihli bir gün, çalışıyorsanız kararlı ve istikralı olduğunuz takdirde sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 6

Aslan

Kendinizi bomba gibi bir hafta başına hazırlayın. Kafanızda birçok düşünce uçuşuyor olsa da dikkatinizi toplamanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 7

Başak

Toz pembe bir tablo karşısında şaşırabilirsiniz. “Yok bu fazla iyi bu işte bir tuhaflık var” demeyin. Yolunda gideni kabullenin.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 8

Terazi

Sağlık konusunda kafanız biraz karışmış olabilir. Bu hafta başı yediklerinize içtiklerinize dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 9

Akrep

Bu haftaya adeta bir aşk kelebeği olarak uçuş uçuş başlayabilirsiniz. Keyfinizi kaçırmak istemem ama mantıklı olun bence.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 10

Yay

Ortaklık için ideale yakın bir gökyüzü var sizin için, aile ile yapılacak ticari görüşmeler de halledilebilir bugün.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Birilerine haber göndermek, uyarı yapmak veya önemli konularda konuşmak için uygun bir gökyüzü var.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 12

Kova

Çözüm odaklı olup, çevrenizdeki insanlarla ilgili sorunları halledebilmek için gayet güzel bir gün.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2021) - 13

Balık

Bugün sizin için para konuşacak, duygularınız susacak gibi görünmekte. Maddi konularda girişimci olun.

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