Günlük burç yorumları (18 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.03.2022 - 00:12
Saat 10.15’te Başak burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Fazla olan sorumluluklarınızı gözden geçirmek, fazla gelen her şeyi bırakmak için uygun bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sağlığınız için önemli kararlar alabilirsiniz. Ofisinizdeki konforunuzu arttırmak ve çalışma şartlarınızı iyileştirme yoluna gidebilirsiniz.
Boğa
Hedefleriniz artarken rahata düşkünlüğünüz de artabilir. Çalışmalarınız için zaman ayarlama konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
İkizler
Önceliklerinizi iyi belirlemelisiniz, ne için efor sarf ettiğiniz önemli. Devlet dairelerinden yana şans sizden yana.
Yengeç
Ani bir karar ile iş yaşamınızda değişikliklere gidebilirsiniz. Yaşadığınız huzursuzluklar yerini rahata bırakabilir.
Aslan
Samimi duygular içerisindesiniz. Kendi mali problemlerinizle uğraşırken bunu etrafınızla paylaşabilirsiniz. Dengeyi sağlamakta başarılı olmak için çalışabilirsiniz.
Başak
Pek çok konuya aynı anda atılmak ve başarıya vakıf olmak isteyebilirsiniz. Sizi ilgilendirmeyen alanlardan enerjinizi çekip fayda sağlayacak alanlara yönelmelisiniz.
Terazi
Yalnız kalma ve inzivaya çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Çalışmalarınız bu sayede fazlasıyla derinleşip hız kazanabilir. Sorunları çözerken kaynağına da inme imkânına sahip olabilirsiniz.
Akrep
Çevreniz çok daha kalabalıklaşabilir, sizden yardım isteyen insanları görebilirsiniz. Hobilerinize ağırlık verebilir, sevdiklerinize vakit ayırabilirsiniz.
Yay
İlgi odağınız değişiklik gösterebilir. Kariyer konusunda karşınıza fırsatlar çıkabilir, ani kararlar ve radikal değişimlerde bulunmadan önce uzmanı olduğunuz alanda kalmakta yarar var.
Oğlak
Çalışmalarınız ve odak noktanıza olan bağlılığınız artabilir. Kendinize inanmanız konusunda test olabilirsiniz.
Kova
Finansal konularda şanslısınız sürprizler olabilir. Kendinizi daha güvenli ve konforlu hissedebilirsiniz.
Balık
İkili ilişkilerinizde anlaşma ve uzlaşma zamanı. Dengeyi kurmak daha çok karşı tarafın işi olabilir.