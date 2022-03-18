Günlük burç yorumları (18 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.03.2022 - 00:12

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 1

Saat 10.15’te Başak burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Fazla olan sorumluluklarınızı gözden geçirmek, fazla gelen her şeyi bırakmak için uygun bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 2

Koç

Sağlığınız için önemli kararlar alabilirsiniz. Ofisinizdeki konforunuzu arttırmak ve çalışma şartlarınızı iyileştirme yoluna gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 3

Boğa

Hedefleriniz artarken rahata düşkünlüğünüz de artabilir. Çalışmalarınız için zaman ayarlama konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 4

İkizler

Önceliklerinizi iyi belirlemelisiniz, ne için efor sarf ettiğiniz önemli. Devlet dairelerinden yana şans sizden yana.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 5

Yengeç

Ani bir karar ile iş yaşamınızda değişikliklere gidebilirsiniz. Yaşadığınız huzursuzluklar yerini rahata bırakabilir.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 6

Aslan

Samimi duygular içerisindesiniz. Kendi mali problemlerinizle uğraşırken bunu etrafınızla paylaşabilirsiniz. Dengeyi sağlamakta başarılı olmak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 7

Başak

Pek çok konuya aynı anda atılmak ve başarıya vakıf olmak isteyebilirsiniz. Sizi ilgilendirmeyen alanlardan enerjinizi çekip fayda sağlayacak alanlara yönelmelisiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 8

Terazi

Yalnız kalma ve inzivaya çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Çalışmalarınız bu sayede fazlasıyla derinleşip hız kazanabilir. Sorunları çözerken kaynağına da inme imkânına sahip olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 9

Akrep

Çevreniz çok daha kalabalıklaşabilir, sizden yardım isteyen insanları görebilirsiniz. Hobilerinize ağırlık verebilir, sevdiklerinize vakit ayırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 10

Yay

İlgi odağınız değişiklik gösterebilir. Kariyer konusunda karşınıza fırsatlar çıkabilir, ani kararlar ve radikal değişimlerde bulunmadan önce uzmanı olduğunuz alanda kalmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 11

Oğlak

Çalışmalarınız ve odak noktanıza olan bağlılığınız artabilir. Kendinize inanmanız konusunda test olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 12

Kova

Finansal konularda şanslısınız sürprizler olabilir. Kendinizi daha güvenli ve konforlu hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2022) - 13

Balık

İkili ilişkilerinizde anlaşma ve uzlaşma zamanı. Dengeyi kurmak daha çok karşı tarafın işi olabilir.

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