Günlük burç yorumları (18 Nisan 2021)

18.04.2021 - 09:03
Merkür ve Jüpiter’in bugün arası iyi
Nişanlanmak, ailelerin tanışması için veya evlilik ve ortaklık imzası atılması için hoş bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, sizin için güzel gelişmelerin yer alacağı bir gün olabilir, belki uzun süredir finansal konularla beklediğiniz o güzel haberi alırsınız!
Boğa
Sevgili boğalar, gündeminizde yakın çevreniz hatta onların ilişkileri olabilir, sohbetlerin uzayacağı bir gün desek yeri, yalnız konuşurken kelimelerinizde seçici olmaya özen göstermekte fayda var!
İkizler
Sevgili ikizler, bugün eşiniz, sevgiliniz ile vakit geçirmek için şahane bir gün, arkadaşlarınızla çene çalmak yerine bugünün keyfini çıkarın derim, aynı zamanda zihninizi finansal konular kurcalayabilir.
Yengeç
Sevgili yengeçler, bir hafta sonu keyfiniz var onda da işe güce dalmayın, gerçi iş konularında hoş haberler gündeminizde olabilir, yine de lütfen bugün kendinize vakit ayırın.
Aslan
Canım Aslanlar, bugün canınız etliye sütlüye karışmamak isteyebilir, kendi köşenize çekilmek isteyebilirsiniz ancak eşiniz dostunuz sizi harekete geçirmek için ellerinden geleni yapacağa benziyor.
Başak
Pazar gününden pazartesini programlamayı bırakın artık, şimdiden düşüne düşüne kendinizi yediniz bitirdiniz, hadi uzun zamandır görüşmediğiniz sevdiklerini arayın da kafanız dağılsın.
Terazi
Sevgili Teraziler, canınızın sıkıntısını buradan hissettim, hayatınıza krize dönen aniden gelişen şeylerden biliyorum ki hoşlanmıyorsunuz, yapmazsınız biliyorum ama eşinize dostunuza yansıtmamaya özen gösterin.
Akrep
Sevgili Akrepler, yalnız kalma isteğinizi anlıyorum, sevgilinizin veya eşinizin size ihtiyacı olabilir, hadi toparlayın kendinizi ve lütfen sağlığınıza dikkat edin.
Yay
Sezgili yaylar, bugün biraz sakin kalıp keyif yapmaya bakın, keyfinizi bozmak isteyen ufak tefek detaylara gözünüzü kulağınızı kapayıverin! Mesela arayın yakın bir arkadaşınızı çene çalın.
Oğlak
Sevgili oğlaklar bugün Pazar en azından bugün biraz kendinizi rahatlatacak şeylerle ilgilenip keyif almaya bakın, iyi haber! finansal konular ve kariyerinizle ilgili güzel bir gelişme olabilir.
Kova
Canım kovalar, bugün sizin için keyifli bir gün olabilir, özellikle yakın çevrenizle keyifli konuşmalar yapabilir iyi haberler alabilirsiniz, aşk deseniz o çoktan kapıyı çalmış, ancak sağlığınıza dikkat etmekte fayda var!
Balık
Gözlerime inanamadım desem yeridir, ha şöyle! Azıcık sevgi kelebeği olma vakti geldi de çattı bile, kalbinizde kelebekler mi uçuyor nedir, hayal kurmak için güzel bir gün ancak gerçeğinde azıcık elinden tutmakta fayda var.