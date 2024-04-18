Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18 Nisan 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün akşam üzerine kadar Ay Aslan burcundaki seyahatini sürdürecek. Güneş ile arasındaki bağlantı bireysel olarak hayatlarımızda kontrol etmeyi düşlediğimiz olaylara çekileceğimizi gösteriyor. Jüpiter ve Uranüs’ün kavuşum etkisinin başladığı bugünlerde hayatımızda değişim enerjisi kendini göstermeye başlıyor. Sahip olduğumuz değerleri gözden geçirebiliriz. Hayatımızda değiştirmek istediğimiz şeylere odaklanacağız. Retro Merkürün Venüs ile daha da yakınlaştığı bugün eskiden sevdiğimiz, değer verdiğimiz konulara dönmemize, nostalji yapmamıza neden olabilir. Özellikle herkesin çocukluğu, saflığıyla ilgili düşünce ve fikirlere dönüş yaptığı o günlerdeyiz. Eski aşkların tekrar gündeme gelmesi de cabası olacaktır. Gökyüzü bize eskiyi onarıp ve zararlı bağları belki de kesip yeni yolculuklar için cesaretimizi toplamamız gerektiğini gösteriyor. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 2


 Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün duygularınızı daha fazla anlatma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konular önceliğinizde olacak. Parasal kaynaklarınızla ilgili nasıl bir rota çizmeniz gerektiğini belirlemek isteyebilirsiniz. Ancak güvenli sulardan çok uzaklaşmayın. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün aile içindeki sorunların çözümü için harekete geçebilirsiniz. Evinizde bozulan şeyleri tamir etmek veya ilişkileri düzenlemek isteyebilirsiniz. Geçmişe yönelik duygularınız ve düşüncelerinizi sorgulayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, kafanız oldukça karışık, neye odaklanmanız gerektiğini tam belirleyemeyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar, arkadaşlarınızla geçmişe yönelik sohbetler edebilir yaşadığınız kafa karışıklığı için bir çözüm arayışına girebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, finansal kaynaklarınız ve kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Değerinizi bilmeyen insanlardan uzaklaşabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, seyahatler ve geleceğe dair planlarınızla ilgili hareket edeceksiniz. Akşam saatlerinde yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün iç dünyanızda sizi sıkan, zorlayan duyguların üzerine gitmek isteyebilirsiniz. Diğer insanlar ile bağlantınızı kesmek ve tamamen kendi benliğinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Hastaneler ve sağlık kontrollerini aksatmamalısınız. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, aniden hayatınızdan çıkan dostlarınız, arkadaşlarınız size hayal kırıklığı yaşatabilir. Insanlar ile ortak noktada buluşmak ve orta yolu bulmak zor olabilir. Hem iş hem de finansal kaynaklar ile ilgili tek başınıza mücadele etmek sizi biraz zorlayabilir. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, kariyerinizle ilgili sarsıcı gelişmeler gelecek konusunda sizi paniğe sürükleyebilir. Aile içindeki sağlık konularına dikkat etmelisiniz. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün herşeyden uzaklaşmak ve sorumluluklardan sıyrılma isteğiniz yüksek. Doğa ile bütünleşik olmak ve ruhunuza iyi gelen aktiviteleri yapmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün ödemeler, harcamalar ile ilgili konular gündeminizde. Çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili finansal sorumluluklarınıza odaklanacaksınız. Partneriniz ile bir araya gelememek aranızdaki gerilimi arttırabilir. 

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, partneriniz veya iş ortaklarınızla ilgili değişkenler kontrolü kaybettiğinizi hissettirebilir. Özellikle kontrolünüzden çıkan fikir ve düşüncelere hakim olmak ve insanları kontrol etme konusundaki dürtüleriniz daha aktif olacak. Parasal konularda yaşanan sorunlarla ilgili eskiden yapmanız gereken sözleşme ve anlaşmalar gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz. Fiziksel anlamda aldığınız sorumluluklar ve finansal yükümlülükler stresinizi daha fazla arttırabilir. Ancak kazançlar konusunda şanslı bir gün. Akşam saatlerinde partnerinizle olan ilişkinizde bazı gerilimler meydana gelebilir. 

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