Günlük burç yorumları (18 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün akşam üzerine kadar Ay Aslan burcundaki seyahatini sürdürecek. Güneş ile arasındaki bağlantı bireysel olarak hayatlarımızda kontrol etmeyi düşlediğimiz olaylara çekileceğimizi gösteriyor. Jüpiter ve Uranüs’ün kavuşum etkisinin başladığı bugünlerde hayatımızda değişim enerjisi kendini göstermeye başlıyor. Sahip olduğumuz değerleri gözden geçirebiliriz. Hayatımızda değiştirmek istediğimiz şeylere odaklanacağız. Retro Merkürün Venüs ile daha da yakınlaştığı bugün eskiden sevdiğimiz, değer verdiğimiz konulara dönmemize, nostalji yapmamıza neden olabilir. Özellikle herkesin çocukluğu, saflığıyla ilgili düşünce ve fikirlere dönüş yaptığı o günlerdeyiz. Eski aşkların tekrar gündeme gelmesi de cabası olacaktır. Gökyüzü bize eskiyi onarıp ve zararlı bağları belki de kesip yeni yolculuklar için cesaretimizi toplamamız gerektiğini gösteriyor.