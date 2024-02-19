Günlük burç yorumları (18 Şubat 2024)

Bugün Güneş Balık burcuna geçiyor, artık daha duygusal ve romantiğiz. Her şeyi olduğu gibi kabule geçtiğimiz, bir süreç başlarken haftanın ilk günü Ay’ın da yengeç burcunda olması duygusal tepkimelerin çok fazla olacağını gösteriyor.

Duygularımızı, hissiyatımızı iyileştirebilmek adına hareket edeceğiz.