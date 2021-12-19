Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 09:08 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 09:11

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 1

İkizler burcunda dolunay.

Kardeşleriniz, yakın çevreniz ile ilgili olarak yaşadıklarınızın neticesini alabileceğiniz bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 2

Koç

Fiziksel ve duygusal durumunuza dair elle tutulur atılımlara başlayın artık. Elde ettiğiniz sonuçlardan memnun kalacaksınız.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 3

Boğa

Çevrenizdekilerin manasız davranışlarını kontrol etmek bugün canınızı sıkabilir. Pişman olacağın bir şey yapmadan önce dur ve düşün.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 4

İkizler

Ne yaparsan yap ama bugün milletin işine gücüne karışma. Ve tabii haklarında başkalarıyla da konuşmamaya dikkat et.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Size sunulan bilgilere bugün biraz kuşkuyla yaklaşın. Her okuduğunuz, her duyduğunuz doğru olacak diye bir şey yok.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 6

Aslan

Neyi başarmaya çalıştığınızı gözden kaçırmayın. Olmuyorsa durmayı, bırakmayı da bilmelisiniz. Orantılı olun kendinize.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 7

Başak

Şimdi yapmanız gerekenleri ertelemenin veya birinin sizden talepte bulunmasına izin vermenin zamanı değil.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 8

Terazi

Çevrenizdekilerden farklı bir yol izlemeye kalkarsanız endişelenmeyin. Hayat denemek üstüne kurulu bir senaryo ve bunu iyi oynayın yeter.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 9

Akrep

Sevgi, mutluluk ve size daha fazla neşe getiren bir yaşam tarzı arayın. Kendinize güvenin ve gerekirse sınırlarınızın ötesine geçin.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 10

Yay

Kötü davranışların, hayatınızdaki daha güzel şeylerin size getireceği neşeyi kaçırmasına izin vermeyin. Neden buna maruz kaldığınızı tartın.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Bugün sizi potansiyel olarak borca ​​sokabilecek gerçekçi olmayan tekliflere kanmayın. Kısa yoldan zengin olunmuyor.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 12

Kova

Mantığınızı dinleyin ama kendi kararınızı kendiniz verin. Bu aralar etki altında kalmaya pek müsait bir haliniz olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021) - 13

Balık

Başkalarına dikkatle yaklaşın ve herkesin kendi fikrini söylemesine izin vermeye çalışın. Yaşamla inatlaşmayın, kaybeden siz olursunuz.

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