Günlük burç yorumları (19 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 09:08 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 09:11
İkizler burcunda dolunay.
Kardeşleriniz, yakın çevreniz ile ilgili olarak yaşadıklarınızın neticesini alabileceğiniz bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Fiziksel ve duygusal durumunuza dair elle tutulur atılımlara başlayın artık. Elde ettiğiniz sonuçlardan memnun kalacaksınız.
Boğa
Çevrenizdekilerin manasız davranışlarını kontrol etmek bugün canınızı sıkabilir. Pişman olacağın bir şey yapmadan önce dur ve düşün.
İkizler
Ne yaparsan yap ama bugün milletin işine gücüne karışma. Ve tabii haklarında başkalarıyla da konuşmamaya dikkat et.
Yengeç
Size sunulan bilgilere bugün biraz kuşkuyla yaklaşın. Her okuduğunuz, her duyduğunuz doğru olacak diye bir şey yok.
Aslan
Neyi başarmaya çalıştığınızı gözden kaçırmayın. Olmuyorsa durmayı, bırakmayı da bilmelisiniz. Orantılı olun kendinize.
Başak
Şimdi yapmanız gerekenleri ertelemenin veya birinin sizden talepte bulunmasına izin vermenin zamanı değil.
Terazi
Çevrenizdekilerden farklı bir yol izlemeye kalkarsanız endişelenmeyin. Hayat denemek üstüne kurulu bir senaryo ve bunu iyi oynayın yeter.
Akrep
Sevgi, mutluluk ve size daha fazla neşe getiren bir yaşam tarzı arayın. Kendinize güvenin ve gerekirse sınırlarınızın ötesine geçin.
Yay
Kötü davranışların, hayatınızdaki daha güzel şeylerin size getireceği neşeyi kaçırmasına izin vermeyin. Neden buna maruz kaldığınızı tartın.
Oğlak
Bugün sizi potansiyel olarak borca sokabilecek gerçekçi olmayan tekliflere kanmayın. Kısa yoldan zengin olunmuyor.
Kova
Mantığınızı dinleyin ama kendi kararınızı kendiniz verin. Bu aralar etki altında kalmaya pek müsait bir haliniz olabilir.
Balık
Başkalarına dikkatle yaklaşın ve herkesin kendi fikrini söylemesine izin vermeye çalışın. Yaşamla inatlaşmayın, kaybeden siz olursunuz.