Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 1

Ay, Aslan burcundaki hareketine devam ediyor. Gösterme ve ortaya çıkarma arzusu karanlıkta kalan korkularınızı aydınlatabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Aşk ve para konusunda şanslı hissedebilirsiniz. Dikkatleri üzerinize çekmekten ve ilgi odağı olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Evin hakimiyetini kontrol altına almak isteyebilir, yeni bir düzen veya otorite belirleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Kendinizi benimsetmek ya da kabul ettirmek istediğiniz fikirleriniz için değerlendirebileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Güç gösterilerinde bulunmaya istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Cömert harcamalar ile egonun tatmin edilmesi birikim işlemlerini sekteye uğratabilir. Aceleci tavırlarla hemen sonuç almaya istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Yüksek başarı ve beğeniye ulaşmaya istekli olabilirsiniz. Az çaba ile çok iş başarmak gibi girişimleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Gururunuzun okşanmasına ve değerinizin bilinmesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Diğer insanlarla ilgilenip bakım vereceğiniz faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Sosyal ortamlarda başlayan ilişkileriniz olabilir. Gösterişli mekanlarda bulunmak ve arkadaşlarınızla bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 9

AKREP

Zirveye dair fikirlerinizde gerçekçi olmakta fayda var. Kariyer hayatına baba ve patron gibi figürlerden destek gelebilir.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 10

YAY

Eğitimini almak istediğiniz alanlar artabilir. İlişkide kusursuzluk arayışı ani iniş çıkışlara sebebiyet verebilir.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Sevdikleriniz için bonkör harcamalarda bulunabilirsiniz, oldukça coşkulu ve tutkulu hissetmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 12

KOVA

Bireysel çalışmak yerine takım işlerinde bulunmayı tercih edebilirsiniz. Liderliğini üstlenmeniz gereken konular olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022) - 13

BALIK

Yaptığınız her işte beğenilmek ve takdir edilmek isteyebilirsiniz. Fedakarlık yaparken sınırlarınızı aşmamanızda fayda var.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER