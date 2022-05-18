Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.05.2022 - 23:59

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 1

Ay Oğlak burcuna geçti, kendi yeterliliğinizi arttırmak ve başarı sağlamak için sıkı çalışabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 2

Koç

Son derece saygın ve sevilen biri olmak için çalışmalar yapabilir, hak ettiklerinize umduğunuzdan da kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Eğitim hayatına dair birtakım disipline edici olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Zorlukları inat ederek aşmanız olası.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Mal/mülk ve devremülk gündeminizde olabilir, aklın sınırlarıyla kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

İkili ilişkileri resmiyete bindirmek, imzalı taahhütlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Kalıcı ilişkiler kurmanız olası.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Sağlığınıza ve özellikle kemik sağlığına dikkat etmeniz gerekebilir. Sabit çalışma sistemine biraz hareket getirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 7

Başak

Samimiyeti resmiyetin içinde bulabilirsiniz, saygın ilişkiler dikkatinizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Ebeveyn ve kardeşlerinizi de ilgilendiren kararlar alabilir, yeni gayrimenkul atılımlarında bulunmak için fırsat kollayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Sözlü iletişimde birtakım konuşmalar huzursuzluğa yol açabilir. Önemli olanı fark etmenizi sağlayacak sözler duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 10

Yay

Yatırımları ne zaman ve nasıl yapacağınız hakkında gereken öngörüye sahipsiniz. Para kazanmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, duygularınızı göstermekten geri durabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 12

Kova

Birtakım değerlerin yeniden şekillenmesi söz konusu. Kafa yapısı ve ilişki stilinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022) - 13

Balık

Kalıcı olmasını istediğiniz işlere başlayabilir, güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

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