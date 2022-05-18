Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.05.2022 - 23:59
Ay Oğlak burcuna geçti, kendi yeterliliğinizi arttırmak ve başarı sağlamak için sıkı çalışabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Son derece saygın ve sevilen biri olmak için çalışmalar yapabilir, hak ettiklerinize umduğunuzdan da kısa sürede ulaşabilirsiniz.
Boğa
Eğitim hayatına dair birtakım disipline edici olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Zorlukları inat ederek aşmanız olası.
İkizler
Mal/mülk ve devremülk gündeminizde olabilir, aklın sınırlarıyla kararlar alabilirsiniz.
Yengeç
İkili ilişkileri resmiyete bindirmek, imzalı taahhütlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Kalıcı ilişkiler kurmanız olası.
Aslan
Sağlığınıza ve özellikle kemik sağlığına dikkat etmeniz gerekebilir. Sabit çalışma sistemine biraz hareket getirmek isteyebilirsiniz.
Başak
Samimiyeti resmiyetin içinde bulabilirsiniz, saygın ilişkiler dikkatinizi çekebilir.
Terazi
Ebeveyn ve kardeşlerinizi de ilgilendiren kararlar alabilir, yeni gayrimenkul atılımlarında bulunmak için fırsat kollayabilirsiniz.
Akrep
Sözlü iletişimde birtakım konuşmalar huzursuzluğa yol açabilir. Önemli olanı fark etmenizi sağlayacak sözler duyabilirsiniz.
Yay
Yatırımları ne zaman ve nasıl yapacağınız hakkında gereken öngörüye sahipsiniz. Para kazanmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.
Oğlak
Kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, duygularınızı göstermekten geri durabilirsiniz.
Kova
Birtakım değerlerin yeniden şekillenmesi söz konusu. Kafa yapısı ve ilişki stilinizde değişiklik yapabilirsiniz.
Balık
Kalıcı olmasını istediğiniz işlere başlayabilir, güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.