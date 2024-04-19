Günlük burç yorumları (19 Nisan 2024)

Bugün Ay başak burcunda, düzen, temizlik ve ayrıştırma günü. Hem ev yaşantımızla ilgili düzenlemeler hem de günlük rutinlerimizde olan uğrak noktalarımızla ilgili düzenlemeler yapmak isteyebiliriz. Bugün Uranüs ve Jüpiter, Merkür ve Venüs kavuşumu tam anlamıyla gerçekleşiyor. Hayatımızda pek çok şeyin değiştiğini, eski ile yeninin arasındaki bağlantıları düzenlemeyi öğreneceğimiz bir süreç. İletişim konusunda aksaklıklar, tartışmalara dikkat edilmeli. Bugün yapılan tartışmaların geri dönüşü zor olabilir. Bu kavuşumun etkilerini haftalık yazımda daha detaylı belirtmiştim, haftalık yorumu tekrar okumanızı tavsiye ederim.