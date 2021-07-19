Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021

19.07.2021 - 08:37
Koç
Bugün özellikle ortak kazançlar konusunda çok da çevrenizdekilerin üzerine gitmeyin derim. Ortalık bir anda toz duman olabilir.
Boğa
Bugün boğalar için evlilik ve iş ortaklıkları tehlikede dersem çok abartmamış olurum. Duygusal anlamda gergin bir gün geçirebilirsiniz.
İkizler
Eğer hukuksal meseleleriniz varsa ve devlet kanalından bir iş yürütmek durumundaysanız mutlaka bugün yanınızda işi bilen birini bulundurun.
Yengeç
Bugün borsa, kripto para gibi konularda çok ama çok dikkatli olun. Sağınızdan solunuzdan gelecek olan aklı evvellerin sözüne itibar etmeyin.
Aslan
Bugün eğer tabu, mal paylaşımı, miras veya aile yakınlarınızla işleriniz varsa çok da tercih edilecek bir zamanlama da olmayabilirsiniz. İmzalara dikkat!
Başak
Bugün kargolarınıza, getir – götür meselelerine dikkat etmenizde fayda var. Karışıklıklar olabilir. aynı zamanda kardeşlerle olan ilişkiye özen gösterin.
Terazi
Tam bir pazartesi sendromu yaşamanız mümkün. “Aman be!” diyerek işe girişmek yerine bugün inanmasanız da gülümsemeye çalışın.
Akrep
Bugün biraz çevrenize tepkili olabilirsiniz. çabuk reaksiyon verebilir. Ani hareketlerde bulunabilirsiniz. Daha sakin olmanızda fayda var.
Yay
Eğer bugün tatildeyseniz ne mutlu size. Ama yok eğer çalışıyorsanız yer yer gergin bir günden geçeceksiniz demektir. O nedenle planlı olun.
Oğlak
Bugün bir şekilde başınız kalabalık olabilir. e-posta, telefon trafiği ve manalı, manasız konuşmalar çevrenizde sizi yorabilir. Hazır olun derim.
Kova
Patronlarla veya çalıştığınız müşterilerle bugün sorun yaşamadığınız taktirde harika bir gün geçirdiğinizi düşünebilirsiniz. Derin soluk alın.
Balık
Bugün eğer birilerine bir şeyler anlatacaksanız, tane tane anlatın ve anlaşılır olmaya biraz daha gayret edin. Ayrıca alıngan olmamaya gayret edin.