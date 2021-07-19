Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 19 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

19.07.2021 - 08:37

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 1
Durduk yere dedektif olmaya kalkmayın!

Olaylara fazlasıyla müdahil olma, perde arkasını okumak gibi bir durum içine girebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün özellikle ortak kazançlar konusunda çok da çevrenizdekilerin üzerine gitmeyin derim. Ortalık bir anda toz duman olabilir.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Bugün boğalar için evlilik ve iş ortaklıkları tehlikede dersem çok abartmamış olurum. Duygusal anlamda gergin bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Eğer hukuksal meseleleriniz varsa ve devlet kanalından bir iş yürütmek durumundaysanız mutlaka bugün yanınızda işi bilen birini bulundurun.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Bugün borsa, kripto para gibi konularda çok ama çok dikkatli olun. Sağınızdan solunuzdan gelecek olan aklı evvellerin sözüne itibar etmeyin.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün eğer tabu, mal paylaşımı, miras veya aile yakınlarınızla işleriniz varsa çok da tercih edilecek bir zamanlama da olmayabilirsiniz. İmzalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 7

Başak

Bugün kargolarınıza, getir – götür meselelerine dikkat etmenizde fayda var. Karışıklıklar olabilir. aynı zamanda kardeşlerle olan ilişkiye özen gösterin.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Tam bir pazartesi sendromu yaşamanız mümkün. “Aman be!” diyerek işe girişmek yerine bugün inanmasanız da gülümsemeye çalışın.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Bugün biraz çevrenize tepkili olabilirsiniz. çabuk reaksiyon verebilir. Ani hareketlerde bulunabilirsiniz. Daha sakin olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 10

Yay

Eğer bugün tatildeyseniz ne mutlu size. Ama yok eğer çalışıyorsanız yer yer gergin bir günden geçeceksiniz demektir. O nedenle planlı olun.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Bugün bir şekilde başınız kalabalık olabilir. e-posta, telefon trafiği ve manalı, manasız konuşmalar çevrenizde sizi yorabilir. Hazır olun derim.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 12

Kova

Patronlarla veya çalıştığınız müşterilerle bugün sorun yaşamadığınız taktirde harika bir gün geçirdiğinizi düşünebilirsiniz. Derin soluk alın.

Günlük burç yorumları - 19 Temmuz 2021 - 13

Balık

Bugün eğer birilerine bir şeyler anlatacaksanız, tane tane anlatın ve anlaşılır olmaya biraz daha gayret edin. Ayrıca alıngan olmamaya gayret edin.

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