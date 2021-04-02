Günlük burç yorumları (2 Nisan 2021)

02.04.2021 - 05:30
Merkür, mafya babası Plüton ile yine samimi
Bu Merkür denilen gıybet düşkünü gezegen neden şöyle bir yerinde durmaz ki? Dedikodu yaparken orantılı olun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sevgili koçlar tam bir gezgin ruhu ile güne başlamanız mümkün. Orada burada lak lak yapıp gezemiyorsanız hiç değilse takın maskenizi çarşı Pazar dolanın. İyi gelir.
Boğa
Yani sevgili boğalar bugün nasıl desem cinselliğin tam ortasında bir yerde hissedebilirsiniz kendinizi. Aşk yaşayın ve mutlu edin kendinizi. Hayat zaten çok kısa mutlu olun.
İkizler
İkizler ne oluyor yahu size? Bu gün ille de ben uzun süreli ilişkiler kuracağım, ben düzen insanım diye tutturabilirsiniz. Günü manasız birine evlenme teklifi etmeden geçirin derim. Henüz erken.
Yengeç
Bugün kariyer konusunda bir kadından, bir destek almanız mümkün duruyor. Eğer yardım almanız gereken konular varsa çekinmeyin bugün yardım almaktan. Dikkat dağınıklığını olabilir.
Aslan
Bugün durduk yerde iş sesinize kulak verip aklınızı oradan buraya gezdirebilirsiniz. Ama yapmanız gereken işler varsa aslında bitirmek için iyi bir gün. Sarılın işinize.
Başak
Bugün aile meselelerinin içine diz boyu düşmeniz olası. Yapılacak bir şey yok en iyisi üşenmeden mevzunun içine girip bir an önce halledip arkada bırakmak. Ne kadar çabuk o kadar iyi.
Terazi
Evliyseniz ve “hadi ben bir hoşluk yapayım.” Diyorsanız güzel bir zamanlama. İlişkinizin tozunu alın parlatın biraz. Uyumlu olmaya bakın. Sonra kaybettiğinizde üzülürsünüz.
Akrep
Sevgili akrepler bugün borsaydı kripto, miripto aman ha diyeyim sakın elleşmeyin. Kayıplara çık bir günde olabilirsiniz. Hafta başına bırakın varsa böyle işler.
Yay
Sevgili yaylar bu gün dikkatli bir biçimde bitirmeniz gereken işler varsa tam da konsantrasyon için ideal bir zaman. O nedenle durum ve koşulları biraz daha değiştirebilir bir biçimde kendinizi bulmanız olası.
Oğlak
İşte oğlaklar artık kafanızda ekonomik konuda ne varsa bunu hayata geçirmek için ideal bir zaman elinizi sürdüğünüz birçok konuda hayırlı iyi gelişmeler olabilir.
Kova
Ah, benim deli dolu kovalarım. Bugün zaman bulursanız kendinizle bol bol ilgilenin ve mümkünse para konularına hiç girmeyin. Dert, tasa nereye kadar? Koy verin gitsin.
Balık
Oy, balıklarım bugün haftanın zaten son iş günü sakın kırıcı olmayın. Sağınızdaki solunuzdaki çalışanların kafasını monitöre şöyle bir çarpmak isteyebilirsiniz. Aman ha! Sakin, sakin…