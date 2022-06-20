Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 00:15

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 1

Ay Balık burcundaki hareketine devam ediyor. Duygusal yoğunluk ön planda, olumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Kalbin, aklı ikna etmesi mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 2

Koç

Zihinsel olarak birtakım kafa karışıklığı yaşamanız olası. Bulanık olarak niteleyebileceğiniz konular olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 3

Boğa

Yardımsever insanlarla bir arada bulunabilir, bu amaca hizmet eden organizasyonlarda yer alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 4

İkizler

Yaratıcı ürünler ortaya koyabilir, bu sayede kariyerinizde ilerlemenin anahtarını elde edeceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 5

Yengeç

İnandığınız değerlere ters düşen durumlarla karşılaşabilir, bir nevi teste tabi tutulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 6

Aslan

Finansal dalgalanmalara karşı akışta kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu akış, pozitif bir ivme kazanmanızı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 7

Başak

Gözünüz kapalı güvendiğiniz iş ilişkilerinizde birtakım belirsizlikler can sıkıcı bir hal alabilir.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 8

Terazi

Sağlığınıza katkıda bulunacak yöntemler keşfedebilir, günlük hayatınızı daha yaşanır kılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 9

Akrep

Çocuk ve ev yaşamına dair sevineceğiniz haberler alabilirsiniz. Kırgınlık ve kızgınlıklar kaybolabilir.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 10

Yay

Sık sık yer değiştirmek isteyebilir, bu doğrultuda bir hayat planlamanın peşine düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız ve özellikle kadın figürlerle hasret gidermek isteyebilirsiniz. Sürpriz karşılaşmalar olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 12

Kova

Gelirlerinizde ani bir artış olabilir, kardeşlerinizden maddi ve manevi destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2022) - 13

Balık

Gördüğünüz herkese iyi gelmek, yardımcı olmak ve yaralarını sarmak gibi ulvi amaçlar edinebilirsiniz.

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