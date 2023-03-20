Günlük burç yorumları (20 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 1

Ay, balık burcunda hareketine devam ediyor. Bugün arkanızdan iş çevirenler, dedikodunuzu yapanlar çok çabuk ortaya dökülebilir. Biraz kuşkucu olun.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 2

KOÇ

İyi tasarruf planları yaparsanız bugün, büyük bir şey satın almak konusunda sizi hayli cesaretlendirebilir. Olumlu olmaya bakın.  

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 3

BOĞA

Bugün yanlış anlaşılmalara açık bir günde olabilirsiniz o nedenle olabildiğince kendinizi üstü kapalı değil açık açık ifade edin derim. Net olun! 

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Bugün hoş bir enerji hissedebilirsiniz. Bekarlar ideal partnerleriyle tanışabilir. Bazılarınız gayrimenkul satın alabilir veya miras kalabilir. 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

İş yerindeki daha ağır sorumluluklar sizi bir süre daha orada tutabilir. Bir aile üyesi bugün sizinle önemli bir konuda konuşabilir.  

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 6

ASLAN

Bugün işinizde en iyi halinizde olabilirsiniz. Ayrıca işiniz için övgüye değer yükselmeler alabilirsiniz. İş arayanlar iş bulabilir. Çalışın! 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Kendinizi bugün mücadeleye hazır bir ateş parçası gibi hissediyor olabilirsiniz. Özellikle kariyer, iş, patronlar vb. konularda kim tutar sizi? 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Çiftler çocuklarıyla ilgili harika haberler alabilirler. Mevcut pozisyonunuzda ilerlemek için daha fazla eğitim almak için bir plan yapın derim. 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 9

AKREP

Her şeye bahse girebilirsiniz, ancak kazanma şansız bugün yarı yarıyadır. O nedenle şansınızı zorlayarak çok da riske girmemeye bakın derim.  

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 10

YAY

Çalışma, kariyer ve özellikle resmi konularda hareket almak isteyebilirsiniz. Bu anlamda talepkâr olmanız söz konusu. Anlayışlı olun! 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Aile üyeleri, bugün ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda size çok yardımcı olacak ve destekleyici olacaktır. Büyüklerin gönlünü almayı ihmal etmeyin bugün.  

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün daha kararlı ve inatçı bir şekilde işinize sarılabilirsiniz. Özellikle ortaklık ve ilişkiler konusu önünüze gelebilir, farkına varın.  

Günlük burç yorumları (20 Mart 2023) - 13

BALIK

İyi para yönetimi uygularsanız bugün, banka bakiyeniz sabit kalır, birikiminizi çarçur etmemiş olursunuz. Maddi anlamda temkinli olun.  

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