Günlük burç yorumları (20 Nisan 2024)

Sevgili astrolojiseverler yeni bir günden hepinize merhabalar, bu sabah güneşi boğa burcundaki seyri ile karşılıyoruz. Boğa enerjisi durağandır, sakindir, huzur arayışındadır, çok hareketlilikten hoşlanmaz ve değişime her zaman direnç gösterendir. Gösterdiği bu direnç, diğer sabit burçlar Akrep, Boğa ve Aslan ile en sert değişimleri yaşamak durumunda kalmaktır. Gökyüzü akrep dolunayına hazırlanırken Ay yarın sabah saatlerine kadar başak burcunda olacak. Hayatın içinde değişimi isteyen enerjiler bugün karşımızda olacak.

Bugün Ay’ın Jüpiter ve Uranüs kavuşumu ile olumlu bağlantılar kurması somut değerler üzerinden hareket edeceğimizi gösteriyor. Büyüme fazında ilerleyen ay bugünün bereketli dönüşler sağlayacağını gösteriyor. Değerlerimizi paylaşabildiğimiz ölçütte büyüyeceğiz.

Bugüne kadar biriktirdiğimiz ne varsa o güvence ile hareket edeceğiz. Ancak bütün bunları yaparken gerçi olmamız ve karşımıza çıkacak engelleri hafife almamamız gerektiğini gösteriyor. Detaylar ile ilgilenirken resmin bütününü atlamamamız şart. Geleceğe yönelik planlar oluştururken geçmiş öğretileri es geçmemek önemli. Güneş’in Plüton ile dik açısı gerilim enerjisini arttırıyor, egonun ön planda olduğu her iletişimin kopmaya hazırlandığı bir süreç var önümüzde. Aynı durum maddi değerler içinde düşünülebilir.