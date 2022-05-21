Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 21.05.2022 - 00:25
Ay Kova burcuna geçti, dünyevi işler ve kaygılardan kolaylıkla uzaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek önem arz eder.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İnsanları ve toplulukları nasıl etkileyeceğinizi bilir, iyi hitabelerde bulunabilirsiniz. Zaman ve program konusunda başarılı olabilirsiniz.
Boğa
Zirvenin nasıl bir yer olduğunun farkındasınız ancak gereken çabayı gösterme konusunda biraz pasif davranabilirsiniz.
İkizler
Teknolojik aletlere ilgi ve alakanız artabilir, gözün gördüğünden daha fazlasıyla meşgul olabilirsiniz.
Yengeç
Kendiniz ve eşinizle ilgili değiştirmek istediğiniz konular olabilir. Özgürlüğünüzün kısıtlandığı hissine kapılabilirsiniz.
Aslan
Sıra dışı ve entelektüel ortaklıklar ilginizi çekebilir, farklı işlere imza atabilirsiniz.
Başak
Bulunduğunuz iş yerine yenilik getirebilir, canlılık katabilirsiniz. Eski-yeni çatışması arasında kalmanız olası.
Terazi
Özgür ve pek çok duyguya hitap eden eğlencelere katılabilir, popüler olandan ziyade farklı olan alanlara yönelebilirsiniz.
Akrep
Hareket halinde olmaya, sık mekan ve yer değiştirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Yormadan kendinizi hareket alın.
Yay
Toplumsal konularda fikir beyan ederek öncü olabilir, sosyal mecralarda ve sosyal çevrenizde adınızdan söz ettirebilirsiniz.
Oğlak
Özgün işler ve imkânsız görünen alanlardan para kazanabilirsiniz. Teknolojik gelişmeler ilgi alanınıza girebilir.
Kova
Çevrenizdekilere yardım edecek konular bulabilir, herkesi belli seviyede refaha kavuşturmak adına girişimlerde bulunabilirsiniz.
Balık
Başkalarına garip gelen ancak sizin içsel olarak çok rahat anlamlandırabileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.