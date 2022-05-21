Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.05.2022 - 00:25

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 1

Ay Kova burcuna geçti, dünyevi işler ve kaygılardan kolaylıkla uzaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek önem arz eder.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 2

Koç

İnsanları ve toplulukları nasıl etkileyeceğinizi bilir, iyi hitabelerde bulunabilirsiniz. Zaman ve program konusunda başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Zirvenin nasıl bir yer olduğunun farkındasınız ancak gereken çabayı gösterme konusunda biraz pasif davranabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Teknolojik aletlere ilgi ve alakanız artabilir, gözün gördüğünden daha fazlasıyla meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Kendiniz ve eşinizle ilgili değiştirmek istediğiniz konular olabilir. Özgürlüğünüzün kısıtlandığı hissine kapılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Sıra dışı ve entelektüel ortaklıklar ilginizi çekebilir, farklı işlere imza atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 7

Başak

Bulunduğunuz iş yerine yenilik getirebilir, canlılık katabilirsiniz. Eski-yeni çatışması arasında kalmanız olası.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Özgür ve pek çok duyguya hitap eden eğlencelere katılabilir, popüler olandan ziyade farklı olan alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Hareket halinde olmaya, sık mekan ve yer değiştirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Yormadan kendinizi hareket alın.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 10

Yay

Toplumsal konularda fikir beyan ederek öncü olabilir, sosyal mecralarda ve sosyal çevrenizde adınızdan söz ettirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Özgün işler ve imkânsız görünen alanlardan para kazanabilirsiniz. Teknolojik gelişmeler ilgi alanınıza girebilir.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 12

Kova

Çevrenizdekilere yardım edecek konular bulabilir, herkesi belli seviyede refaha kavuşturmak adına girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2022) - 13

Balık

Başkalarına garip gelen ancak sizin içsel olarak çok rahat anlamlandırabileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

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