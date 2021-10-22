Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.10.2021 - 00:08

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 1

Kargaşanın dozu artabilir.

Mars Plüton arasındaki zorlu kontak ve dolunayın da etkisiyle işleri biraz daha işin içinden çıkılmaz bir hale getirebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 2

Koç

Zor bir haftadan geçtiniz daha doğrusu geçmeye de devam ediyorsunuz. Bugün ne kadar olumlu olursanız o kadar iyi

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 3

Boğa

Bugün size hadi biraz bencil olun demeyeceğim. Tam tersi yardıma ihtiyacı olana koşmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 4

İkizler

Bugün iç sesinize biraz daha güvenebileceğiniz bir gün. Ama bu mantıksız adımlar atmanızı gerektirmez.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Evet ailenize düşkünsünüz ama müsaade edin de biraz çevreniz soluk alsın. Herkesin kurtarıcısı olamazsınız.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 6

Aslan

Son sözü söylemek isteyebilirsiniz. Ama evdeki hesap bugün çarşıya pek uymayacak gibi duruyor.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 7

Başak

Sunum yaparken, öğrenciyseniz hazırlık yaparken kendinizi biraz daha toplamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 8

Terazi

Çevrenizdekiler bugün haddini aşan cümleler kurabilir. Hak edene hak ettiği cevabı vermekte imtina etmeyin.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 9

Akrep

Tamam yoruldunuz ve sabrınız tükendi ama en azından milletin çayına siyanür falan koymadan bir kere daha dinleyin.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 10

Yay

Alıp başınız şöyle uzaklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Eğer olanağınız varsa bu hafta sonunu planlayın.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Herkes sizden bugün bir beklenti içinde ağzı bir karış açık gözlerinize bakıyor olabilir. Dönüp bakmayın bile.

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 12

Kova

Bugün size bencil olmanızı öğütleyeceğim. Çok fazla takılmayın çevrenize. Herkes zaten pek bilmiş!

Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021) - 13

Balık

Kendinizi nedensiz yere suçlayabileceğiniz bir gün. Sakın bunu yapmayın. Yaptığınızı fark ettiğiniz anda uzaklaşın kendinizden.

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