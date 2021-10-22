Günlük burç yorumları (22 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 22.10.2021 - 00:08
Kargaşanın dozu artabilir.
Mars Plüton arasındaki zorlu kontak ve dolunayın da etkisiyle işleri biraz daha işin içinden çıkılmaz bir hale getirebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Zor bir haftadan geçtiniz daha doğrusu geçmeye de devam ediyorsunuz. Bugün ne kadar olumlu olursanız o kadar iyi
Boğa
Bugün size hadi biraz bencil olun demeyeceğim. Tam tersi yardıma ihtiyacı olana koşmanız gerekebilir.
İkizler
Bugün iç sesinize biraz daha güvenebileceğiniz bir gün. Ama bu mantıksız adımlar atmanızı gerektirmez.
Yengeç
Evet ailenize düşkünsünüz ama müsaade edin de biraz çevreniz soluk alsın. Herkesin kurtarıcısı olamazsınız.
Aslan
Son sözü söylemek isteyebilirsiniz. Ama evdeki hesap bugün çarşıya pek uymayacak gibi duruyor.
Başak
Sunum yaparken, öğrenciyseniz hazırlık yaparken kendinizi biraz daha toplamaya gayret edin.
Terazi
Çevrenizdekiler bugün haddini aşan cümleler kurabilir. Hak edene hak ettiği cevabı vermekte imtina etmeyin.
Akrep
Tamam yoruldunuz ve sabrınız tükendi ama en azından milletin çayına siyanür falan koymadan bir kere daha dinleyin.
Yay
Alıp başınız şöyle uzaklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Eğer olanağınız varsa bu hafta sonunu planlayın.
Oğlak
Herkes sizden bugün bir beklenti içinde ağzı bir karış açık gözlerinize bakıyor olabilir. Dönüp bakmayın bile.
Kova
Bugün size bencil olmanızı öğütleyeceğim. Çok fazla takılmayın çevrenize. Herkes zaten pek bilmiş!
Balık
Kendinizi nedensiz yere suçlayabileceğiniz bir gün. Sakın bunu yapmayın. Yaptığınızı fark ettiğiniz anda uzaklaşın kendinizden.