Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021

22.06.2021 - 00:04
Koç
Bugün Ay boşlukta olduğu için özellikle devlet kapısıyla veya büyük şirketlerle yeni başlayacak işleriniz varsa 16:00 dan sonraya erteleyin.
Boğa
Dingin bir çalışma için hiç de fena bir gün değil. Özellikle maddi konularda telefon trafiği içine düşmeniz muhtemel. Önünüzde güzel ayrımlar var.
İkizler
Sağlığınızla ilgili ve özellikle evcil hayvanınız varsa bugün zaman ayırın. İş konusunda ise hemen hemen bütün gün Ay boşlukta işlerinizi toparlayın.
Yengeç
Yeni bir ilişkiye başlamadığınız sürece her şey yolunda ilerleyebilir. Özellikle çocuğunuz varsa bugünü bir şekilde ayırmanız harika olur.
Aslan
Aile ile ilgili konularda yapmanız gereken, sürünen işler varsa toparlamanız için ideal bir günden geçiyorsunuz. Bugünü değerlendirmeniz iyi olur.
Başak
Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ortak bir çalışma içinde bulunmak için hiç de fena bir gün değil doğrusu. Yeni sıfırdan bir işe kalkışmayın yeterli.
Terazi
Bugün para al-ver konularına girmediğiniz taktirde güzel bir gün yaşamanız olası. İletişimde Merkür gölgeli günlerde dikkatli olmanızda da fayda var.
Akrep
Bugün şans gerektiren, şansa ihtiyaç duyduğunuz meselelerden uzak durun. Para için önceden başladığınız işleri bitirmek için hareket alın.
Yay
Bugün canınız oradan oraya sekerek gezmek, bütün sorumluluklardan uzaklaşarak bir gün geçirmek isteyebilir. Bunu yapabilirseniz ne ala.
Oğlak
İkili ilişkilerde yaratıcı bir günden geçiyor olabilirsiniz. Ortaklıkta, evlilikte yapmanız gerekenler varsa bugünü sonuna kadar değerlendirin.
Kova
Huzurlu ve dingin bir gün yaşamanız mümkün. Bu konuda kendinizi çevre etkisinden, manasız konuşmalardan uzak tuttuğunuz sürece sorun yok.
Balık
Yurtdışı ile işiniz varsa veya öğrenci bir balıksanız sizin için olumlu gelişmeler görünebilir. Bu anlamda önünüzde güzel fırsatlar çıkabilir.