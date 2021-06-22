Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 22 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

22.06.2021 - 00:04

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 1
Ay 16:00 ya kadar boşlukta. Yeni işlere başlanmamalı

Bugün şans ve şansla ilgili alanlarda çok fazla kendinizi zorlamayın derim. Gökyüzü bunun için pek de müsait değil.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün Ay boşlukta olduğu için özellikle devlet kapısıyla veya büyük şirketlerle yeni başlayacak işleriniz varsa 16:00 dan sonraya erteleyin.  

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 3

Boğa

Dingin bir çalışma için hiç de fena bir gün değil. Özellikle maddi konularda telefon trafiği içine düşmeniz muhtemel. Önünüzde güzel ayrımlar var.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 4

İkizler

Sağlığınızla ilgili ve özellikle evcil hayvanınız varsa bugün zaman ayırın. İş konusunda ise hemen hemen bütün gün Ay boşlukta işlerinizi toparlayın.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Yeni bir ilişkiye başlamadığınız sürece her şey yolunda ilerleyebilir. Özellikle çocuğunuz varsa bugünü bir şekilde ayırmanız harika olur.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 6

Aslan

Aile ile ilgili konularda yapmanız gereken, sürünen işler varsa toparlamanız için ideal bir günden geçiyorsunuz. Bugünü değerlendirmeniz iyi olur.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 7

Başak

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ortak bir çalışma içinde bulunmak için hiç de fena bir gün değil doğrusu. Yeni sıfırdan bir işe kalkışmayın yeterli.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 8

Terazi

Bugün para al-ver konularına girmediğiniz taktirde güzel bir gün yaşamanız olası. İletişimde Merkür gölgeli günlerde dikkatli olmanızda da fayda var.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 9

Akrep

Bugün şans gerektiren, şansa ihtiyaç duyduğunuz meselelerden uzak durun. Para için önceden başladığınız işleri bitirmek için hareket alın.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün canınız oradan oraya sekerek gezmek, bütün sorumluluklardan uzaklaşarak bir gün geçirmek isteyebilir. Bunu yapabilirseniz ne ala.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 11

Oğlak

İkili ilişkilerde yaratıcı bir günden geçiyor olabilirsiniz. Ortaklıkta, evlilikte yapmanız gerekenler varsa bugünü sonuna kadar değerlendirin.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 12

Kova

Huzurlu ve dingin bir gün yaşamanız mümkün. Bu konuda kendinizi çevre etkisinden, manasız konuşmalardan uzak tuttuğunuz sürece sorun yok.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021 - 13

Balık

Yurtdışı ile işiniz varsa veya öğrenci bir balıksanız sizin için olumlu gelişmeler görünebilir. Bu anlamda önünüzde güzel fırsatlar çıkabilir.

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