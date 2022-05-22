Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.05.2022 - 01:56

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 1

Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Önemli kararları yarına ertelemekte fayda var. Entelektüel beceri ve yaklaşımlar ön planda olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 2

Koç

Hayallerinizi gerçeğe çevirmek için gereken irade ve disipline sahipsiniz. Topluluklarla yapacağınız işlerde şans sizden yana.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüyle ilgilenmek performansınızı olumsuz anlamda etkileyebilir. Kendinize odaklanın.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Yabancı ülkelerle etkileşimler, uluslararası konular gündeminizde olabilir. Bu konularda daha dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Korkularınızın üzerine gidebilecek potansiyele sahipsiniz. Böylelikle olumsuzu olumluya çevirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 6

Aslan

İkili ilişkilerde biz duygusunun ağır basması ile daha yoğun şefkat ve anlayış geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 7

Başak

İş arkadaşlarınızla farklı konular üzerine yoğunlaşabilir, kendinize yeni mesleki değerler katabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Yeni hobiler yaratabilir, yeni alışkanlıklar geliştirebilirsiniz. Rahat olan her şeye düşkünlüğünüz olabilir.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Sorumluluklar ve zorunluluklar arasında net bir ayrım yapmak isteyebilir, hayatınızı bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 10

Yay

Köklü değişimler ve kalıcı anlaşmalar olabilir, giriştiğiniz her konuda özgünlüğünüz hissedilir.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Farklı gelir kaynakları elde edebilir, grup çalışmalarından ödemeler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 12

Kova

Uğraşacağınız konular artabilir, belirli kitlelere hitap eden ürünler ve fikirler ortaya koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022) - 13

Balık

Kendinizle ilgili bazı kafa karışıklıkları yaşıyor olabilirsiniz, yakın çevrenizle paylaşımda bulunmak bazı noktaları aydınlatabilir.

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