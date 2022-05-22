Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 22.05.2022 - 01:56
Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Önemli kararları yarına ertelemekte fayda var. Entelektüel beceri ve yaklaşımlar ön planda olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hayallerinizi gerçeğe çevirmek için gereken irade ve disipline sahipsiniz. Topluluklarla yapacağınız işlerde şans sizden yana.
Boğa
Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüyle ilgilenmek performansınızı olumsuz anlamda etkileyebilir. Kendinize odaklanın.
İkizler
Yabancı ülkelerle etkileşimler, uluslararası konular gündeminizde olabilir. Bu konularda daha dikkatli olun.
Yengeç
Korkularınızın üzerine gidebilecek potansiyele sahipsiniz. Böylelikle olumsuzu olumluya çevirebilirsiniz.
Aslan
İkili ilişkilerde biz duygusunun ağır basması ile daha yoğun şefkat ve anlayış geliştirebilirsiniz.
Başak
İş arkadaşlarınızla farklı konular üzerine yoğunlaşabilir, kendinize yeni mesleki değerler katabilirsiniz.
Terazi
Yeni hobiler yaratabilir, yeni alışkanlıklar geliştirebilirsiniz. Rahat olan her şeye düşkünlüğünüz olabilir.
Akrep
Sorumluluklar ve zorunluluklar arasında net bir ayrım yapmak isteyebilir, hayatınızı bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz.
Yay
Köklü değişimler ve kalıcı anlaşmalar olabilir, giriştiğiniz her konuda özgünlüğünüz hissedilir.
Oğlak
Farklı gelir kaynakları elde edebilir, grup çalışmalarından ödemeler alabilirsiniz.
Kova
Uğraşacağınız konular artabilir, belirli kitlelere hitap eden ürünler ve fikirler ortaya koyabilirsiniz.
Balık
Kendinizle ilgili bazı kafa karışıklıkları yaşıyor olabilirsiniz, yakın çevrenizle paylaşımda bulunmak bazı noktaları aydınlatabilir.