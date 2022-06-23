Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 1

Ay Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Hareketli aktiviteler, yoğun etkileşimler söz konusu.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 2

Koç

Mücadeleci olabilir, kendinizi doğrudan ilgilendiren konularda istikrarlı duruş sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 3

Boğa

Fikirlerinizi kendinize saklayıp ketum bir tavır sergileyebilirsiniz. İçsel anlamda kendinizle çatıştığınız konular olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 4

İkizler

Tek başınıza yönetebileceğiniz projelere odaklanabilir, her şeyi olacağınız bir işe öncülük edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Koltuk mücadelesine girebilirsiniz. Bulunduğunuz konumu korumak ve yükselmek söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 6

Aslan

Hedeflerinize odaklanabilir, yeni projelerinizi hayata geçirmek için gereken motivasyon ve şartlara sahip olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 7

Başak

Harcamalar ve giderler eşinizle tartışmalara neden olabilir. Olayları büyütmeden yapıcı olmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 8

Terazi

İkili işler, ortaklıklar ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Hakkınızı kendiniz almaya, adaleti kendiniz sağlamaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 9

Akrep

Sıfırdan bir düzen oluşturabilir, alışkanlıklarınızı bırakıp yeni bir rutin yaratabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 10

Yay

Göz önünde olmaktan, izlenmekten keyif alabilirsiniz. Alanında başarılı ürünler ve eserler ortaya çıkarmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Ev içi olumsuz durumları yöneten, düzeltilmesi için öncü olan ve çaba sarf eden taraf siz olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 12

Kova

Kısa gezi yahut seyahatlerde bulunabilirsiniz. Çevrenizle yakın temaslarda bulunmanız söz konusu.

Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022) - 13

Balık

Maddi konular üzerine odaklanabilirsiniz. Kendinizi daha değerli hissedeceğiniz alanlara yönelmeniz mümkün.

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