Günlük burç yorumları (23 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 00:01
Ay Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Hareketli aktiviteler, yoğun etkileşimler söz konusu.
Koç
Mücadeleci olabilir, kendinizi doğrudan ilgilendiren konularda istikrarlı duruş sergileyebilirsiniz.
Boğa
Fikirlerinizi kendinize saklayıp ketum bir tavır sergileyebilirsiniz. İçsel anlamda kendinizle çatıştığınız konular olabilir.
İkizler
Tek başınıza yönetebileceğiniz projelere odaklanabilir, her şeyi olacağınız bir işe öncülük edebilirsiniz.
Yengeç
Koltuk mücadelesine girebilirsiniz. Bulunduğunuz konumu korumak ve yükselmek söz konusu olabilir.
Aslan
Hedeflerinize odaklanabilir, yeni projelerinizi hayata geçirmek için gereken motivasyon ve şartlara sahip olabilirsiniz.
Başak
Harcamalar ve giderler eşinizle tartışmalara neden olabilir. Olayları büyütmeden yapıcı olmakta yarar var.
Terazi
İkili işler, ortaklıklar ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Hakkınızı kendiniz almaya, adaleti kendiniz sağlamaya çalışabilirsiniz.
Akrep
Sıfırdan bir düzen oluşturabilir, alışkanlıklarınızı bırakıp yeni bir rutin yaratabilirsiniz.
Yay
Göz önünde olmaktan, izlenmekten keyif alabilirsiniz. Alanında başarılı ürünler ve eserler ortaya çıkarmanız mümkün.
Oğlak
Ev içi olumsuz durumları yöneten, düzeltilmesi için öncü olan ve çaba sarf eden taraf siz olabilirsiniz.
Kova
Kısa gezi yahut seyahatlerde bulunabilirsiniz. Çevrenizle yakın temaslarda bulunmanız söz konusu.
Balık
Maddi konular üzerine odaklanabilirsiniz. Kendinizi daha değerli hissedeceğiniz alanlara yönelmeniz mümkün.