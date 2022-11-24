Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 1

Yay burcunda Yeniay gerçekleşiyor. İdealizm, hak/hukuk ve adalet teması kendini iyice hissettirirken harekete geçmek için motivasyon bulabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Eğitim amaçlı seyahatlerde bulunabilir, yeni projelerin kapısını aralayabilirsiniz. Taşınma, şehir değiştirme söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Finansal alanda farklı bir girişimi benimseyebilirsiniz. Kazançlarınızı şekillendirmeniz için fırsatlarla karşılaşmanz mümkün.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

İkili ilişkilerinizde yüzeysellikten kurtulup daha derinleşme imkanı yakalabilirsiniz. İliişkilerinizi imza aracılığıyla ilerletmeniz olası.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

İş hayatında yer ve pozisyon değişikliği, görev tanımınızın ve yetkinizin artması mümkün. Günlük hayatınızda düzenlemelere gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Aşk ve romantizk doruk noktasına varıyor, hayattan aldığınız keyfi arttıracak gelişmeler mevcut. Çocuklarla ilgili sevindirici haberler gelebilir.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Aile ve ev yaşamı üzerinde ilişkilerinizi etkileyen olumlu haberler alabilirsiniz. Çeşitli anlaşmalar ile daha derin iletişim kurmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Eğitim hayatında ilerlemek, yeni bir el becerisi ve hobi geliştirmek gibi gündemleriniz olabilir. Yaşadığınız yerde ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 9

AKREP

Bir girişimin zirvesine yaklaşarak farklı bir seviyeye taşıyabilirsiniz, iş ve kazançlar konusunda uğraşılarınız yoğunlaşabilir.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 10

YAY

Yeni bir karar almakta cesur davranabilirsiniz, etki alan değil veren taraf olarak çevreniz üzerinde karizmatik bir iz bırakabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Sevginizi, duygu ve düşüncelerinizi rahatça paylaşabileceğiniz ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin sesini dinlemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 12

KOVA

Sosyal konularda daha derin yaklaşımlarda bulunabilir, bütünün parçası olarak hareket edeceğiniz yeni topluluklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022) - 13

BALIK

Kariyer hayatına aile desteği, otorite figürlerinin yardımı gibi aracılarla hedeflerinize ilerleyebilirsiniz. Toplum önü imajı değişebilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER