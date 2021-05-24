Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 24.05.2021 - 05:30
Şanslı bir gün duruyor.
Ay’ın şans gezegeni Jüpiter ile yaptığı olumlu açı duygularımızı daha coşkun yaşatabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Canım koçlarım, bugün iş ortaklığınız veya evliliğiniz konusunda olumlu gelişmeler yaşamanız olası. Bu konuda daha yapıcı davranırsanız. Bugün gayet güzel haberler almanız mümkün.
Boğa
Sevgili boğalar, haftaya biraz sağlık konusunda bir şeyler yaparak başlamanız hayırlı olur. Yaptırmanız gereken sağlık işlemleri varsa yaptırın. Çünkü bu sizin için bugün avantajlı olacaktır.
İkizler
Canım ikizlerim, Ay, kariyerdeki Jüpiter’i çalışma evinden selamlıyor. Şimdi gıybeti bir kenara bırakın ve bu selamlamayı derhal fırsata çevirin. İşle ilgili yapmanız gereken ne varsa fazla fazla yapmaya gayret edin.
Yengeç
Ah, benim güzel yengeçlerim, bugün pek bir dağınıksınız. Ne yapın edin bugün yapmanız gerekenlere konsantre olun derim. Bugünü eğer tam bir randımanla geçirirseniz sizin için çok daha olumlu gelişmeler olacaktır.
Aslan
Sevgili yeleliler, bugün eğer emlak, gayrimenkul konuları programınızda varsa hafta sonuna kadar bu işleri bir an önce bitirmeye gayret edin. Bugün bu işlerle uğraşacaksınız gibi görünmekte.
Başak
Canım, titiz başaklarım. Bugün alınganlığınızı artık bir kenara bırakmanın zamanı. Her ne kadar idareci pozisyonundaki kadınlardan biraz şanssız bir gün olsa da “hıı hı tabi tabi” deyin geçsin.
Terazi
Sevgili terazilerim, bugün Ay sizin para alanınızda o nedenle bu konunun tamda üstüne gidilecek bir zaman. Yapmanız gereken görüşmeler varsa, laf kalabalığı yaratmadan yapın derim.
Akrep
Daha olumlu bir hafta başı diyebiliriz sizi için canım akreplerim. Özellikle borsa, kripto para falan bunlara eğilmediğiniz taktirde neden güzel bir gün geçirmeyesiniz ki? Risk almayın yeter.
Yay
Sevgili yaylar, bugün kendinizi biraz içe dönük hissetmeniz mümkün. Ama yapmanız gereken en önemli şeylerin başında programınızın gerisinde kalmamanız olmalı ve tabi sağlığa dikkat!
Oğlak
İyi bir hafta başına olumlu etkilerle başlayabilirsiniz sevgili oğlaklar. O nedenle bugün özellikle iş ve koşturmanızda elinizden geleni fazla fazla yapmaya gayret edin. Güzel gelişmeler olabilir.
Kova
Sevgili kovalarım. Maddi anlamda enteresan gelişmeler olabilir. Ve bu gelişmeler sizi çok daha iyi bir şekilde motive edebilir diyebiliriz. O nedenle bugün paraya önem verin, değerlendirin.
Balık
Devlet daireleri, yazışmalar falan varsa bugün bu işlere başlamanızda fayda var. Özellikle retro başlamadan bir iki gün içinde bu işleri halletmeniz çok iyi olur. Bugünü bu anlamda kullanın.