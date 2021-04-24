Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021

Astrolog Murat İpek'ten 24 Nisan 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

24.04.2021 - 09:14

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 1

Zihnimiz atlıkarınca gibi dönebilir

Bugün hani neredeyse Ay boşlukta. Zaten cumartesi tatil günü yatıp dinlenin. Boş boş işlerle uğraşın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 2

Koç

Ah koçlar ah! Bugün lütfen tepkilerinize dikkat edin, özellikle iş güçle ilgili konular önünüze gelirse fevri tavırlardan kaçınmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 3

Boğa

Sevgilinizle güzel vakit geçirmek varken sizin gündeminizde yine iş ve yatırımlar olması muhtemel gibi gözüküyor, yine de adımlarınızı dikkatli atın derim, ya da sevgilinizle güzel bir yemek yiyin.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 4

İkizler

Sevgili ikizler, kafanızın içinde kendi kendinize konuşmayı artık bırakın, her şey olacağına varıyor, bugün işe güce dalmak için pek sevimli bir gün olmayabilir, ama ailenizle vakit geçirmek size iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler bugün işi gücü bir kenara bırakın ve kariyerinizle ilgili yeni kararlar vermeyin biraz akışına bırakın derim. Bunun yerine eşinize, sevgilinize vakit ayırın.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 6

Aslan

Sevgili Aslanlar, bugün mümkünse kariyerinizi ilgilendiren konular ve finansal konularla ilgili yeni kararlar alıp adımlar atmayın, sağlığınıza ve beslenmenize özen gösterin.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 7

Başak

Aman hafta sonu bu neyin yoğunluğu sevgili Başaklar, iş konularının canınızı sıkmasına izin vermeyin, gerilmeyin siz bir şekilde halledersiniz, sevgilinizle keyifli bir gün geçirmeyi deneyin.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 8

Terazi

Sevgili Başaklar, bugün, biraz kendinizle kalın ve keyif aldığınız şeyleri yapmaya bakın, işi gücü ve mümkünse sevgilinizle ortaya çıkabilecek gerilimleri kapının dışına kovalayın.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 9

Akrep

Sevgili akrepler, gündeminiz yine çok yoğun, lütfen kendinizi neşelendirecek bir şeyler yapın ama özellikle sevgilinizle ortaya çıkabilecek hırdan gürden uzak durun.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 10

Yay

Sevgili Yaylar, bugün mümkünse etliye sütlüye pek karışmadan köşenize çekiliverin hem işler hem aile üstünüze üstünüze geliyor gibi hissedebilirsiniz, sakin olun ve sağlığınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 11

Oğlak

Bugün ilişkiniz konusunda sakin olmanız gereken bir gün, tepkilerinizde ölçülü olmanızı tavsiye ederim, bir kahve yapın ve sakin olmaya bakın.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 12

Kova

Sevgili Kovalar, bugün ortağınız veya eşinizin finansal konuları için destek verebilirsiniz, ancak kendinizi çok da sıkmayın, ailenizle ilgili gündeme gelecek konularla ilgili de sakinliğinizi lütfen koruyun.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021 - 13

Balık

Canım Balıklar, bugün kendinize biraz izin verin, eşinizle sevgilinizle keyifli vakit geçirmeye bakın, arkanızdan dönen hafif dedikodular bugün kulağınıza gelebilir, takılmayın!

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