Günlük burç yorumları - 24 Nisan 2021

24.04.2021 - 09:14
Zihnimiz atlıkarınca gibi dönebilir
Bugün hani neredeyse Ay boşlukta. Zaten cumartesi tatil günü yatıp dinlenin. Boş boş işlerle uğraşın derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ah koçlar ah! Bugün lütfen tepkilerinize dikkat edin, özellikle iş güçle ilgili konular önünüze gelirse fevri tavırlardan kaçınmaya gayret edin.
Boğa
Sevgilinizle güzel vakit geçirmek varken sizin gündeminizde yine iş ve yatırımlar olması muhtemel gibi gözüküyor, yine de adımlarınızı dikkatli atın derim, ya da sevgilinizle güzel bir yemek yiyin.
İkizler
Sevgili ikizler, kafanızın içinde kendi kendinize konuşmayı artık bırakın, her şey olacağına varıyor, bugün işe güce dalmak için pek sevimli bir gün olmayabilir, ama ailenizle vakit geçirmek size iyi gelecektir.
Yengeç
Sevgili yengeçler bugün işi gücü bir kenara bırakın ve kariyerinizle ilgili yeni kararlar vermeyin biraz akışına bırakın derim. Bunun yerine eşinize, sevgilinize vakit ayırın.
Aslan
Sevgili Aslanlar, bugün mümkünse kariyerinizi ilgilendiren konular ve finansal konularla ilgili yeni kararlar alıp adımlar atmayın, sağlığınıza ve beslenmenize özen gösterin.
Başak
Aman hafta sonu bu neyin yoğunluğu sevgili Başaklar, iş konularının canınızı sıkmasına izin vermeyin, gerilmeyin siz bir şekilde halledersiniz, sevgilinizle keyifli bir gün geçirmeyi deneyin.
Terazi
Sevgili Başaklar, bugün, biraz kendinizle kalın ve keyif aldığınız şeyleri yapmaya bakın, işi gücü ve mümkünse sevgilinizle ortaya çıkabilecek gerilimleri kapının dışına kovalayın.
Akrep
Sevgili akrepler, gündeminiz yine çok yoğun, lütfen kendinizi neşelendirecek bir şeyler yapın ama özellikle sevgilinizle ortaya çıkabilecek hırdan gürden uzak durun.
Yay
Sevgili Yaylar, bugün mümkünse etliye sütlüye pek karışmadan köşenize çekiliverin hem işler hem aile üstünüze üstünüze geliyor gibi hissedebilirsiniz, sakin olun ve sağlığınıza dikkat edin.
Oğlak
Bugün ilişkiniz konusunda sakin olmanız gereken bir gün, tepkilerinizde ölçülü olmanızı tavsiye ederim, bir kahve yapın ve sakin olmaya bakın.
Kova
Sevgili Kovalar, bugün ortağınız veya eşinizin finansal konuları için destek verebilirsiniz, ancak kendinizi çok da sıkmayın, ailenizle ilgili gündeme gelecek konularla ilgili de sakinliğinizi lütfen koruyun.
Balık
Canım Balıklar, bugün kendinize biraz izin verin, eşinizle sevgilinizle keyifli vakit geçirmeye bakın, arkanızdan dönen hafif dedikodular bugün kulağınıza gelebilir, takılmayın!