Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 00:06

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 1

Eski sevgililer zombi gibi hortlayabilir.

Bu aralar defteri çoktan kapanmış olan ilişkiler tekrar önünüze gelebilir. Kesinlikle mesafeli kalın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 2

Koç

Bugün işinizi gücünüzü daha dikkatli gözden geçirmenizde fayda var. Milletin işini çok fazla üstlenmeye çalıştığınız anda kafa karışıklığı başlayabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 3

Boğa

İyi bir tutum, özellikle çalışma ve ilerleme konusunda sizi uzun bir yol kat ettirebilir. İyi bir iş çevrenizdeki insanlar tarafından takdir görecektir.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 4

İkizler

Sözlerinizi dikkatli seçin yoksa konuşmasıyla yumuşak çekiciliği olan biri açığınızı yakalayıp sizi zor durumda bırakabilir. İki yüzlü tiplere dikkat!

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Bugün, her şeyin yolunda olduğunu ve herkesin elinizden kıymetlendiğini düşünebilirsiniz ama buna değecek insanlar mı bunu tekrar düşünün.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 6

Aslan

Değişmemeye ve herkese gerekli gereksiz meydan okumaya devam edersen bugünlerde seni ezmeye çok insan meyleder. O nedenle sakin kalın!

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 7

Başak

Evinizi ve özel hayatınızı finansal olarak etkileyebilecek arkanızdan iş çevirenleri bugün bir bir görebilirsiniz. Varlıklarınızı, aklınızı koruyun.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 8

Terazi

İlerlemek istiyorsanız, yeteneklerinizi ortaya koyarken daha zarif olmaya gayret edin. Bugün bir anda görgüsüz damgası yemeniz olası.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 9

Akrep

Harekete geçmeyi veya şu anda içinde bulunduğunuz koşulları değiştirmeyi düşünmek için harika bir zaman. Bol bol alternatif düşünün.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 10

Yay

Bugün ilişkilerinizde doğru bir yol bulmak için birkaç seçeneğiniz olacak. Aranızın bozuk olduğu kişiler için yapılması gerekenleri ihmal etmeyin.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 11

Oğlak

İnsanları çekiciliğiniz ve bilginizle büyülemenin şimdi tam zamanı. Elinizden geleni hemen yapmanızda çok ciddi fayda var bugün.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 12

Kova

Stresli durumlarla başa çıkma yeteneğiniz, beklemediğiniz bir fırsatı önünüze getirebilir. İnsanları idare edebildiğiniz sürece başarı sizinle.

Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022) - 13

Balık

Yeteneğinizi veya zamanınızı zorlamaya çalıştığınız bir konu varsa bilen birinin görüşlerine kulak verin. Bugün bu anlamda yardım almak için uygun.

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