Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 00:06
Eski sevgililer zombi gibi hortlayabilir.
Bu aralar defteri çoktan kapanmış olan ilişkiler tekrar önünüze gelebilir. Kesinlikle mesafeli kalın derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün işinizi gücünüzü daha dikkatli gözden geçirmenizde fayda var. Milletin işini çok fazla üstlenmeye çalıştığınız anda kafa karışıklığı başlayabilir.
Boğa
İyi bir tutum, özellikle çalışma ve ilerleme konusunda sizi uzun bir yol kat ettirebilir. İyi bir iş çevrenizdeki insanlar tarafından takdir görecektir.
İkizler
Sözlerinizi dikkatli seçin yoksa konuşmasıyla yumuşak çekiciliği olan biri açığınızı yakalayıp sizi zor durumda bırakabilir. İki yüzlü tiplere dikkat!
Yengeç
Bugün, her şeyin yolunda olduğunu ve herkesin elinizden kıymetlendiğini düşünebilirsiniz ama buna değecek insanlar mı bunu tekrar düşünün.
Aslan
Değişmemeye ve herkese gerekli gereksiz meydan okumaya devam edersen bugünlerde seni ezmeye çok insan meyleder. O nedenle sakin kalın!
Başak
Evinizi ve özel hayatınızı finansal olarak etkileyebilecek arkanızdan iş çevirenleri bugün bir bir görebilirsiniz. Varlıklarınızı, aklınızı koruyun.
Terazi
İlerlemek istiyorsanız, yeteneklerinizi ortaya koyarken daha zarif olmaya gayret edin. Bugün bir anda görgüsüz damgası yemeniz olası.
Akrep
Harekete geçmeyi veya şu anda içinde bulunduğunuz koşulları değiştirmeyi düşünmek için harika bir zaman. Bol bol alternatif düşünün.
Yay
Bugün ilişkilerinizde doğru bir yol bulmak için birkaç seçeneğiniz olacak. Aranızın bozuk olduğu kişiler için yapılması gerekenleri ihmal etmeyin.
Oğlak
İnsanları çekiciliğiniz ve bilginizle büyülemenin şimdi tam zamanı. Elinizden geleni hemen yapmanızda çok ciddi fayda var bugün.
Kova
Stresli durumlarla başa çıkma yeteneğiniz, beklemediğiniz bir fırsatı önünüze getirebilir. İnsanları idare edebildiğiniz sürece başarı sizinle.
Balık
Yeteneğinizi veya zamanınızı zorlamaya çalıştığınız bir konu varsa bilen birinin görüşlerine kulak verin. Bugün bu anlamda yardım almak için uygun.