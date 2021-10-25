Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 00:39

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 1

Ay 17:00'den itibaren boşlukta

Bugün yine ay boşlukta olduğu için yeni bir şeylere başlamayın. Boşluk öncesi, çevrenize daha ilgili olmanız iyi gelir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 2

Koç

Yazışmalara, yani maddi manevi her konuda iletişime dikkat edin. Karışıklık yaşama riskiniz var.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 3

Boğa

Para konusunda kaos yaşama riskiniz var. O nedenle ne kadar sadeleştirirseniz durumu o kadar iyi.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 4

İkizler

Kendinizi evet önemseyin ama bugün dünyanın merkezindeymiş gibi hareket etmeyin, kaybedersiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi yorgun hissetmeniz çok muhtemel o nedenle rutin işlerinizi yapın ve geçiştirin bugünü.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 6

Aslan

Sosyal anlamda oldukça hareketli bir gün yaşamanız olası. Yapmanız gerekenlere öncelik vermeniz önemli.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 7

Başak

Kariyer konusunda, iş konusunda dikkatli olun bir anda ben istifa ediyorum demeniz olası veya kovulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 8

Terazi

Mahkeme ve resmi işlerde bilgili olan insanların yanında olmanızda fayda var. Önünüzde riskli kararlar oluşabilir.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 9

Akrep

İlişkiler konusunda anlamlandıramadığınız konuşmalar ve hareketler olabilir. Olabildiğince sakin olun.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 10

Yay

Ortak bir iş yapmak ve bu işler hakkında plan ve program da çalışmanız gerekiyorsa ideal bir gün.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Sizi çalışmak kurtarır evet ama bugün pestilinizin çıkma olasılığı hayli fazla çok dağıtmayın kendinizi.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 12

Kova

Aşk ve duygusal hayatınızda çok da hareket almanız gereken bir zamanda değilsiniz. Bugün bu konulara girmeyin derim.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021) - 13

Balık

Ailenizle yapmanız gereken işler varsa bugün gayet güzel ilerlemeniz mümkün mertebe çözüm yolunda ilerleyin.

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