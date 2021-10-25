Günlük burç yorumları (25 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 00:39
Ay 17:00'den itibaren boşlukta
Bugün yine ay boşlukta olduğu için yeni bir şeylere başlamayın. Boşluk öncesi, çevrenize daha ilgili olmanız iyi gelir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yazışmalara, yani maddi manevi her konuda iletişime dikkat edin. Karışıklık yaşama riskiniz var.
Boğa
Para konusunda kaos yaşama riskiniz var. O nedenle ne kadar sadeleştirirseniz durumu o kadar iyi.
İkizler
Kendinizi evet önemseyin ama bugün dünyanın merkezindeymiş gibi hareket etmeyin, kaybedersiniz.
Yengeç
Kendinizi yorgun hissetmeniz çok muhtemel o nedenle rutin işlerinizi yapın ve geçiştirin bugünü.
Aslan
Sosyal anlamda oldukça hareketli bir gün yaşamanız olası. Yapmanız gerekenlere öncelik vermeniz önemli.
Başak
Kariyer konusunda, iş konusunda dikkatli olun bir anda ben istifa ediyorum demeniz olası veya kovulabilirsiniz.
Terazi
Mahkeme ve resmi işlerde bilgili olan insanların yanında olmanızda fayda var. Önünüzde riskli kararlar oluşabilir.
Akrep
İlişkiler konusunda anlamlandıramadığınız konuşmalar ve hareketler olabilir. Olabildiğince sakin olun.
Yay
Ortak bir iş yapmak ve bu işler hakkında plan ve program da çalışmanız gerekiyorsa ideal bir gün.
Oğlak
Sizi çalışmak kurtarır evet ama bugün pestilinizin çıkma olasılığı hayli fazla çok dağıtmayın kendinizi.
Kova
Aşk ve duygusal hayatınızda çok da hareket almanız gereken bir zamanda değilsiniz. Bugün bu konulara girmeyin derim.
Balık
Ailenizle yapmanız gereken işler varsa bugün gayet güzel ilerlemeniz mümkün mertebe çözüm yolunda ilerleyin.