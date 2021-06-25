Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021

astroloji, burçlar, günlük burç yorumu, murat ipek, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, BalıkAstrolog Murat İpek'ten 25 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

25.06.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 1
Hah, bir bu eksikti! Neptün retrosu başlıyor

Zaten kafalarımız darma dağınıktı, artık bu Neptün retrosuyla tüy dikilecek. Geri hareketi boyunca gerçekleri daha net görüp görmediğimizi sorgulatacak.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün çalışmanız gereken bir gün. Konsantrasyonunuzu güçlü bir biçimde sağlarsanız harika sonuçlar çıkarmanız mümkün çalışın derim.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bugün biraz baskılanmış hissedebilirsiniz kendinizi. Yapmak istediklerinizle yapmak zorunda kaldıklarınız belli ki bugün sizi biraz gerecek.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 4

İkizler

Olumlu konuşmalar duyabilirsiniz. Yaratıcılık anlamında güçlü bir gün. Maddi anlamda ise ödemelerinize para çıkışına çok ama çok dikkat!

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Yaşamla inatlaşmayın. Çünkü emin olun hayat sizin onun ciddiye aldığı kadar sizi ciddiye almıyor. Egonuzla mücadele vermeniz en hayırlısı.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 6

Aslan

İtibar kaybına uğradığınızı düşünebilirsiniz bugün. Kendinizi kötü hissetmeyin bu durum emin olun geçici. Sessizliğinizi koruyun derim.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 7

Başak

Bugün partnerinizle tartışma olasılığınız var. Kendinizi her konuda ortaya atmamanız daha sağlıklı. Bazı konuları nazikçe ertelemeniz çok daha doğru.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 8

Terazi

Bugün hayalleriniz ile gerçekler ciddi bir anlamda kapışabilir. Hangi tarafta duracağınızı karıştırabilirsiniz. Sanatçıysanız bu sizin için iyi bir durum.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 9

Akrep

Kas ağrılarına ve ayaklarınıza dikkat edin bugün. Fazla yorulup bitkin düşebilirsiniz. Yapabileceğiniz en doğru şey bugün sağlığınıza dikkat etmek.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün şans konusunda fena bir gün değil sizin için. Kendinizi sadece daha olumlu düşünmeye teşvik edin. Önünüzde açılacak iyi kapılar var.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Önünüzde bugün güzel bir günü yaşama şansı da var, ama diğer yandan gerginlik içinde düşebilecek potansiyelde durmakta. Hır gürden uzak durun.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 12

Kova

İçe dönük suskun bir günden geçeceksiniz gibi duruyor. Kafanızda “ Ah keşke şu lafı da edeydim” Diyerek kavga edebilirsiniz. Etmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021 - 13

Balık

Bir sevgiliniz varsa bugün gerilimlere açıksınız. Masum bir sohbet bile bir anda gerilimli bir tartışmaya dönüşebilir. Ağızdan çıkana dikkat edin.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER