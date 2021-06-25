Günlük burç yorumları - 25 Haziran 2021

25.06.2021 - 00:01
Koç
Bugün çalışmanız gereken bir gün. Konsantrasyonunuzu güçlü bir biçimde sağlarsanız harika sonuçlar çıkarmanız mümkün çalışın derim.
Boğa
Bugün biraz baskılanmış hissedebilirsiniz kendinizi. Yapmak istediklerinizle yapmak zorunda kaldıklarınız belli ki bugün sizi biraz gerecek.
İkizler
Olumlu konuşmalar duyabilirsiniz. Yaratıcılık anlamında güçlü bir gün. Maddi anlamda ise ödemelerinize para çıkışına çok ama çok dikkat!
Yengeç
Yaşamla inatlaşmayın. Çünkü emin olun hayat sizin onun ciddiye aldığı kadar sizi ciddiye almıyor. Egonuzla mücadele vermeniz en hayırlısı.
Aslan
İtibar kaybına uğradığınızı düşünebilirsiniz bugün. Kendinizi kötü hissetmeyin bu durum emin olun geçici. Sessizliğinizi koruyun derim.
Başak
Bugün partnerinizle tartışma olasılığınız var. Kendinizi her konuda ortaya atmamanız daha sağlıklı. Bazı konuları nazikçe ertelemeniz çok daha doğru.
Terazi
Bugün hayalleriniz ile gerçekler ciddi bir anlamda kapışabilir. Hangi tarafta duracağınızı karıştırabilirsiniz. Sanatçıysanız bu sizin için iyi bir durum.
Akrep
Kas ağrılarına ve ayaklarınıza dikkat edin bugün. Fazla yorulup bitkin düşebilirsiniz. Yapabileceğiniz en doğru şey bugün sağlığınıza dikkat etmek.
Yay
Bugün şans konusunda fena bir gün değil sizin için. Kendinizi sadece daha olumlu düşünmeye teşvik edin. Önünüzde açılacak iyi kapılar var.
Oğlak
Önünüzde bugün güzel bir günü yaşama şansı da var, ama diğer yandan gerginlik içinde düşebilecek potansiyelde durmakta. Hır gürden uzak durun.
Kova
İçe dönük suskun bir günden geçeceksiniz gibi duruyor. Kafanızda “ Ah keşke şu lafı da edeydim” Diyerek kavga edebilirsiniz. Etmeyin derim.
Balık
Bir sevgiliniz varsa bugün gerilimlere açıksınız. Masum bir sohbet bile bir anda gerilimli bir tartışmaya dönüşebilir. Ağızdan çıkana dikkat edin.