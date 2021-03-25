Günlük burç yorumları (25 Mart 2021)

ntv.com.tr 25.03.2021 - 00:02
Bugün saat 15.00'ten sonrasını unutun.
Ay bugün 15.00'ten sonra boşlukta olacağı için yeni bir şeylere kalkışmamak en doğrusu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aşk ve ilişkiler konularında çok daha olumlu bakmaya çalışın. Bugün sizin için biraz kaos yaşanması söz konusu olabilir bu konularda. Sabırsız davranmayın.
Boğa
Bugün sevgili boğalar; iş, kariyer ve ana, baba evinizle ilgili konularda hem iyi haberler hem de yaptırımlar altında hissedebilirsiniz kendinizi. Rahat olun.
İkizler
Okul, akademik alanlar ve yurtdışı ile ilgili konularda sevimsiz denebilecek bazı gelişmeler yaşamanız olası, o nedenle doğru dinleyin sağınızı solunuzu.
Yengeç
Patrondan zam istemek için uygun bir zaman diyeceğim ama, para konusunda geçiş yapan Ay o denli sert açılardaki en iyisi konuyu açın ama ısrarcı olmayın.
Aslan
Bugün ortaklar ve ortaklık konularında stresli bir gün yaşamanız olası, o nedenle sakin olun ve çevrenize daha güvenli bakın. Provoke olmamaya gayret edin.
Başak
Ruhsal anlamda “delireceğim artık yeter!” noktalarına daha gelmenize var o nedenle derin soluklar çekerek sabırla işinize yoğunlaşmanız sizin için çok daha mantıklı.
Terazi
Bugün aşk ve ilişki konusunda zorlanacağınız bir günden geçiyor olabilirsiniz o nedenle, biraz daha soğuk kanlı olmanızda fayda var. Durun yahu! Yıkmayın kaleleri hemen.
Akrep
Özellikle çekirdek aile ve kariyer konusunda çok dikkatli olmanızda fayda var. Bunun yanında kariyer ve iş konularında da sakin olun. Bugün sinirlenmek yasak size.
Yay
İletişim ve tanıtım gibi konularda çok daha dikkatli olmanız gereken bir gün, yazdığınızı iki kere okuyun derim. Bugün kendinizi kafası karışmış hissedebilirsiniz.
Oğlak
Eşinizin parası veya yatırım konularında kararsızlık yaşayacağınız bir gün olabilir. O nedenle doğru düşünüp geleceğe bakarak karar verin. Hemen harekete geçmeyin.
Kova
Sevgili kovalar bugüne hazır olun. İletişimde ciddi hızlı bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Bugün para ve bütçe konularından biraz uzak kalmanızda fayda var.
Balık
Güzeller güzeli balıklar, Yine yoğun bir gün görünüyor. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak gerilebilirsiniz. Kendinizi suçlamadığınız sürece sorun yok. Rahat olun biraz.