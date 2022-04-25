Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 00:25
Ay öğlene kadar boşlukta, öğleden sonraki zaman diliminde Ay Kova burcunda ilerliyor. Önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakmanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Popüler kültüre yatkınlığınız artabilir, çevrenizdeki olaylarla daha çok ilgilenebilirsiniz. Kendinizi çoğunluğun yanında bulabilirsiniz.
Boğa
Ekip çalışmalarında bulunabilir, hedefleriniz için işbirliğinde bulunabilirsiniz. Yönetici figürleriyle kontak kurabilirsiniz.
İkizler
Ahlaki değerlerinizi genişletip farklı kültürlerin evrensel değerleriyle ilgilenebilirsiniz. Başka ihtimaller olduğunu görmek merakınızı arttırabilir.
Yengeç
Akılcı ve mantıklı yaklaşımlarınız mevcuttaki finansal sıkıntıları halletmeniz için fırsat sağlayabilir. Bu esnada yapıcı bir yol izlemelisiniz.
Aslan
Eşinizle yada romantik ilişkide bulunduğunuz partnerinizle beraber kültürel aktivitelerde bulunabilir, bir olmaktan keyif alabilirsiniz.
Başak
İş alanında fikir alışverişleri ve istişarelerde bulunabilirsiniz. Fiziksel sağlığınıza uygun özellikle de kemiklerinizi destekleyici beslenebilirsiniz.
Terazi
Hayattan aldığınız keyfi kısıtlayıcı unsurları ortadan kaldırmak için uğraşabilirsiniz. Merkeze kendinizi koymayı aklınızdan çıkarmayın.
Akrep
Aile büyükleriniz ile fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Temelinde üslup kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir.
Yay
Eve iş getirebilir, iş ve çalışma odaklı yoğun telefon trafiğinde bulunabilirsiniz.
Oğlak
Kendinize karşı daha somut ve gerçekçi fikirler edinebilirsiniz. Grup çalışmalarından gelir elde edebilirsiniz.
Kova
Benliğinize hem uyan hem de sıra dışı giyimler ilginizi çekebilir. Radikal kararların etkisi tepeden tırnağa hissedilecek etkiye sahip.
Balık
İç sesinizi dinlemek, kendi halinizde olmak günün anahtarı olabilir. En doğru kararı benliğiniz bilir ve size sunar.