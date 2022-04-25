Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 00:25

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 1

Ay öğlene kadar boşlukta, öğleden sonraki zaman diliminde Ay Kova burcunda ilerliyor. Önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakmanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 2

Koç

Popüler kültüre yatkınlığınız artabilir, çevrenizdeki olaylarla daha çok ilgilenebilirsiniz. Kendinizi çoğunluğun yanında bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 3

Boğa

Ekip çalışmalarında bulunabilir, hedefleriniz için işbirliğinde bulunabilirsiniz. Yönetici figürleriyle kontak kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 4

İkizler

Ahlaki değerlerinizi genişletip farklı kültürlerin evrensel değerleriyle ilgilenebilirsiniz. Başka ihtimaller olduğunu görmek merakınızı arttırabilir.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Akılcı ve mantıklı yaklaşımlarınız mevcuttaki finansal sıkıntıları halletmeniz için fırsat sağlayabilir. Bu esnada yapıcı bir yol izlemelisiniz.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 6

Aslan

Eşinizle yada romantik ilişkide bulunduğunuz partnerinizle beraber kültürel aktivitelerde bulunabilir, bir olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 7

Başak

İş alanında fikir alışverişleri ve istişarelerde bulunabilirsiniz. Fiziksel sağlığınıza uygun özellikle de kemiklerinizi destekleyici beslenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 8

Terazi

Hayattan aldığınız keyfi kısıtlayıcı unsurları ortadan kaldırmak için uğraşabilirsiniz. Merkeze kendinizi koymayı aklınızdan çıkarmayın.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 9

Akrep

Aile büyükleriniz ile fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Temelinde üslup kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 10

Yay

Eve iş getirebilir, iş ve çalışma odaklı yoğun telefon trafiğinde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Kendinize karşı daha somut ve gerçekçi fikirler edinebilirsiniz. Grup çalışmalarından gelir elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 12

Kova

Benliğinize hem uyan hem de sıra dışı giyimler ilginizi çekebilir. Radikal kararların etkisi tepeden tırnağa hissedilecek etkiye sahip.

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2022) - 13

Balık

İç sesinizi dinlemek, kendi halinizde olmak günün anahtarı olabilir. En doğru kararı benliğiniz bilir ve size sunar.

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