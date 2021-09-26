Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 26.09.2021 - 09:23

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 1

Mars, Satürn ile resmen flörtte.

Kontrolsüz güç, güç değildir lafı tam bugün için söylenmiş olsa gerek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 2

Koç

Ufak tefek kazalara bugün dikkat ettiğiniz sürece önemli bir sorun yaşamayacaksınız gibi duruyor. Keyfini çıkarın günün.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 3

Boğa

Kendinizi gösterip ben buradayım derken çevreniz ve kendiniz için harcama yapabilirsiniz. Abartmayın derim.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 4

İkizler

Bugün cazibeli bir gündesiniz ve çevrenize nazınız geçecek olabilir. O nedenle en sevimli pozunuzu takınarak çalıştırın çevrenizi.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Bugün özellikle sosyal alanda buna internet ortamlarını da dahil edin; fazlasıyla esip gürleme eğilimde olabilirsiniz. Aşırıya kaçmayın.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 6

Aslan

Çevrenizdeki bazı insanlar sizinle bugün boy ölçüşmeye kalkabilir. Bu sizin sinirlerinizi bozmasın, eğlenmeye bakın.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 7

Başak

Bugün üzerinizde buraların efendisi benim havaları olabilir ve olaya müdahil olmamaya gayret edin. Canınız sıkılabilir.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 8

Terazi

Bugün hoş zaman geçirmek, sevdiklerinizle kendinizi mutlu etmemek için en küçük bir nedeniniz yok. Bol bol gülümseyin.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 9

Akrep

Cinselliğin ve keyfin tam anlamıyla tadını çıkarabileceğiniz bir gün diyebilirim. Bugün kendinizi mutlu edin bol bol.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 10

Yay

Evliyseniz veya ortaklarınızla bir aradaysanız güzel konuşmalar, olumlu gelişmeler olabilir. Kullanın bugünü.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Spor yapmanız için ideal bir gün ama bu durumu abartıp kendinize spor yaparken zarar verme durumu da söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 12

Kova

Aşk ve ilişkiler konusunda ben daha çok aşığım gibi bir psikolojiye girip partnerinizle yarışır duruma düşmeyin.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021) - 13

Balık

Ailenizle güzel zaman geçirmeniz mümkün. Kendinizi biraz daha iyi hissetmek için daha paylaşımcı olun.

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