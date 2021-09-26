Günlük burç yorumları (26 Eylül 2021)

ntv.com.tr 26.09.2021 - 09:23
Mars, Satürn ile resmen flörtte.
Kontrolsüz güç, güç değildir lafı tam bugün için söylenmiş olsa gerek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ufak tefek kazalara bugün dikkat ettiğiniz sürece önemli bir sorun yaşamayacaksınız gibi duruyor. Keyfini çıkarın günün.
Boğa
Kendinizi gösterip ben buradayım derken çevreniz ve kendiniz için harcama yapabilirsiniz. Abartmayın derim.
İkizler
Bugün cazibeli bir gündesiniz ve çevrenize nazınız geçecek olabilir. O nedenle en sevimli pozunuzu takınarak çalıştırın çevrenizi.
Yengeç
Bugün özellikle sosyal alanda buna internet ortamlarını da dahil edin; fazlasıyla esip gürleme eğilimde olabilirsiniz. Aşırıya kaçmayın.
Aslan
Çevrenizdeki bazı insanlar sizinle bugün boy ölçüşmeye kalkabilir. Bu sizin sinirlerinizi bozmasın, eğlenmeye bakın.
Başak
Bugün üzerinizde buraların efendisi benim havaları olabilir ve olaya müdahil olmamaya gayret edin. Canınız sıkılabilir.
Terazi
Bugün hoş zaman geçirmek, sevdiklerinizle kendinizi mutlu etmemek için en küçük bir nedeniniz yok. Bol bol gülümseyin.
Akrep
Cinselliğin ve keyfin tam anlamıyla tadını çıkarabileceğiniz bir gün diyebilirim. Bugün kendinizi mutlu edin bol bol.
Yay
Evliyseniz veya ortaklarınızla bir aradaysanız güzel konuşmalar, olumlu gelişmeler olabilir. Kullanın bugünü.
Oğlak
Spor yapmanız için ideal bir gün ama bu durumu abartıp kendinize spor yaparken zarar verme durumu da söz konusu olabilir.
Kova
Aşk ve ilişkiler konusunda ben daha çok aşığım gibi bir psikolojiye girip partnerinizle yarışır duruma düşmeyin.
Balık
Ailenizle güzel zaman geçirmeniz mümkün. Kendinizi biraz daha iyi hissetmek için daha paylaşımcı olun.