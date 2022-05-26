Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 26.05.2022 - 00:09 | Son Güncelleme : 27.05.2022 - 01:02
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Kararlılık ve istikrar gerektiren çalışmalarda başarı sağlayabilir, keyif veren her türlü aktivitede bulunabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yüksek amaçlar için çalışabilir, kolay bir şekilde gelir elde etmenin peşine düşebilirsiniz.
Boğa
Uygulanabilirlik ve kalıcılık sağlayan fikirleri hayata geçirmeye istekli olabilir, çevrenizle yeni etkileşimlere girebilirsiniz.
İkizler
Güvenlik ihtiyacınız artabilir. Duygularınızı savuşturmak adına aşırı yeme faaliyetlerinden kaçınmalısınız.
Yengeç
Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize düşkünlüğünüz artabilir. Amaçlarınız uğruna özverili çalışmalar yapabilirsiniz.
Aslan
Sosyal statü ve varlık sahibi olmak kariyerinizin temeli olabilir. Anne veya kadın aile büyüklerinin desteğini sıkı bir şekilde hissedebilirsiniz.
Başak
Kuvvetli sezgilerinize kulak verebilir, böylelikle size doğru gelenleri kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Düşüncelerinizdeki sabitlik, başarının anahtarı olabilir.
Terazi
Maddesel olarak konfor sağlamaya çalışabilir, finansal kaynaklarınızı arttırma yolunda bulunabilirsiniz.
Akrep
İlişkilerde somut güvence ve sevgi kanıtı arayışı içinde olabilirsiniz. Sezgilerinizi mantık ışığıyla değerlendirmeye çalışabilirsiniz.
Yay
Rutinlerinize sağlıklı besinler ve sağlığa iyi gelen her şeyi ekleyebilirsiniz. Çalışma şartlarınızı iyileştirmeye yönelik kararlar alabilirsiniz.
Oğlak
Vaktinizi, paranızı evinize harcamaktan keyif alabilirsiniz. Konforunuzu arttıran her şey ilginizi çekebilir.
Kova
Gayrimenkul alımı veya değerli eşyalar aracılığıyla yatırım yapabilir, ailenizle birlikte yeni değerlere sahip olabilirsiniz.
Balık
İletişimde sabit fikirli ve ısrarcı bir tavır sergileyebilirsiniz. Anlaşma ve uzlaşmacı olma kavramı biraz uzak kalabilir.