Günlük burç yorumları (27 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 27.04.2022 - 04:03
Ay Balık burcunda ilerliyor, daha yoğun ve aktif bir zihin hissedebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlere odaklanabilir, duygularınıza hitap eden alanlara yönelebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Manevi anlamda yardıma ve desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Kabuğunuza çekilmiş olan haliniz, kendi dünyanızda kaybolmanıza sebep olabilir.
Boğa
Yaratıcı ve sanatçı tarafınızı kalabalıklar önünde sergileme imkanına sahip olabilirsiniz. Amacınıza yönelik fırsatlar ve şanslar söz konusu.
İkizler
Kariyer hayatınıza anne veya önemli kadın figürlerden destek gelebilir. Hissettiğiniz potansiyeli iş hayatında bulabilirsiniz.
Yengeç
Sahip olduğunuz inançların kaynağına doğru derinleşebilir, hayata daha çok köklenmenizi sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Aslan
Ödemelerinizi kolaylaştıracak yardımlar alabilir, sürpriz yatırımlara ortak olabilirsiniz.
Başak
Ortaklıklarınızı ilerletmek ve geliştirmek için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için destek var.
Terazi
Duygu durumunuzdaki dalgalanmalar sağlığınızı etkileyebilir. Stresten uzak durmak için sevdiğiniz şeylere yönelebilirsiniz.
Akrep
Evinizde vakit geçirmek için yoğun arzu duyuyor olabilirsiniz. Kendinizi yoran ve sıkan şeylere mola vermeyi bilmelisiniz.
Yay
Ailenin gayrimenkulleri hakkında konuşmalarda bulunabilirsiniz. Yeni yatırımlar ve alım satımlar olası.
Oğlak
Telefonunuz yoğun olabilir, beklenmedik haberler alabilir ve duygusal içerikli konuşmalar yapabilirsiniz.
Kova
Yeni para kazanma yolları ve kendinize yönelik yatırımlar söz konusu. Önce ben diyebileceğiniz bir gün.
Balık
Sakarlık ve kazalara dikkat. Oldukça yardımsever ve hassas bir yapıda olabilirsiniz.