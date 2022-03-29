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Günlük burç yorumları (29 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 29.03.2022 - 00:08

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 1

Ay Balık burcunda ilerliyor. Hayal dünyasının kapıları biraz daha aralık durumda. Her zamankinden daha merhametli ve daha düşünceli olabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 2

Koç

İçsel dünyanızı anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Her zaman da anlamanız gerekmiyor bazen öylece kabul etmek gerekir.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 3

Boğa

Karşı cins arkadaşlarınız yanlarında olmanıza, merhametinize ihtiyaç duyabilir. Aradıkları huzuru sizde bulmalarını sağlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 4

İkizler

Hayallerinizi gerçeğe çevirmek, ideallerinizi yaşamak için adımlar atabilirsiniz. Bunun için çalıştığınızı bilen herkes size destek olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 5

Yengeç

Sezgilerinizi duyumsayın, alacağınız işaretlerle yolunuzdan emin olabilirsiniz. Rüyanızı not almayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 6

Aslan

Kendinizi daha önce düşünmediğiniz konular üzerine derin derin düşünürken bulabilirsiniz. Ruhsal konularda dönüşümünüze hizmet eden olaylar görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 7

Başak

Evliliğiniz, mevcut ilişkinizin gidişatı sizi hoşnut ediyor. Aranızdaki bağa daha tutkulu daha başka anlamlar ekleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 8

Terazi

Dalgınlığa dikkat edin. Rutin işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına karşı önlem almakta fayda var.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 9

Akrep

Yaratıcılığınızı ufak detaylardan büyük resimlere kadar taşıyabilirsiniz. Dünyayı kendi gözünüzden başarıyla yansıtabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 10

Yay

Aile büyükleriniz, varlığınıza ve merhametinize ihtiyaç duyabilir. Gereken zamanda onların yanında olmak size de iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 11

Oğlak

İletişimde yanlış anlamalar olabilir, yanlış kişiyi aramalar yaşanabilir. Konuşmak istemediklerinizi düşünüp daha çok dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 12

Kova

Duygularınızı para gibi harcamamaya özen gösterin. Kendinizin ve de hislerinizin farkına varın.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2022) - 13

Balık

Neler hissettiğiniz ve neler yapacağınız konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.

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