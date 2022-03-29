Günlük burç yorumları (29 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 29.03.2022 - 00:08
Ay Balık burcunda ilerliyor. Hayal dünyasının kapıları biraz daha aralık durumda. Her zamankinden daha merhametli ve daha düşünceli olabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İçsel dünyanızı anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Her zaman da anlamanız gerekmiyor bazen öylece kabul etmek gerekir.
Boğa
Karşı cins arkadaşlarınız yanlarında olmanıza, merhametinize ihtiyaç duyabilir. Aradıkları huzuru sizde bulmalarını sağlayabilirsiniz.
İkizler
Hayallerinizi gerçeğe çevirmek, ideallerinizi yaşamak için adımlar atabilirsiniz. Bunun için çalıştığınızı bilen herkes size destek olabilir.
Yengeç
Sezgilerinizi duyumsayın, alacağınız işaretlerle yolunuzdan emin olabilirsiniz. Rüyanızı not almayı düşünebilirsiniz.
Aslan
Kendinizi daha önce düşünmediğiniz konular üzerine derin derin düşünürken bulabilirsiniz. Ruhsal konularda dönüşümünüze hizmet eden olaylar görebilirsiniz.
Başak
Evliliğiniz, mevcut ilişkinizin gidişatı sizi hoşnut ediyor. Aranızdaki bağa daha tutkulu daha başka anlamlar ekleyebilirsiniz.
Terazi
Dalgınlığa dikkat edin. Rutin işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına karşı önlem almakta fayda var.
Akrep
Yaratıcılığınızı ufak detaylardan büyük resimlere kadar taşıyabilirsiniz. Dünyayı kendi gözünüzden başarıyla yansıtabilirsiniz.
Yay
Aile büyükleriniz, varlığınıza ve merhametinize ihtiyaç duyabilir. Gereken zamanda onların yanında olmak size de iyi hissettirebilir.
Oğlak
İletişimde yanlış anlamalar olabilir, yanlış kişiyi aramalar yaşanabilir. Konuşmak istemediklerinizi düşünüp daha çok dikkat edin derim.
Kova
Duygularınızı para gibi harcamamaya özen gösterin. Kendinizin ve de hislerinizin farkına varın.
Balık
Neler hissettiğiniz ve neler yapacağınız konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.