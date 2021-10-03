Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

03.10.2021 - 09:55 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 09:57

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 1

Sabah saatlerinde ay boşlukta.

Tutkulu tavırlar, tutumlar yorucu olabilir. Bugün konuşmaları dinlerken bile kendinizi koruyun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 2

Koç

İnternet alışveriş sitelerinden veya AVM'lerden uzak durmanız gereken bir gün. Kartınızı cüzdanınızda bırakın.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 3

Boğa

Bugün tam da akılların dağınık, konsantrasyon eksikliğinin dibe vurduğu bir gün olabilir. Ciddi işlerden uzak durun.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 4

İkizler

Biraz rahat bırakın kendinizi. Siz konuşmayı, ilişkileri seversiniz. Atın kendinizi arkadaşlarınızın yanına.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Aklınız hala para ve iş konularına takılmış olabilir. Zor bir haftadan geçtiniz, haklısınız. Ama bugün milletin arkasını toplamayın bari.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 6

Aslan

Gerekli gereksiz taleplerde bulunan insanlar çevrenizden cirit atabilir bugün. Kulak kabartın konuşmalara.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 7

Başak

Bugün kendinizi aile ve aşk ilişkileri konusunda biraz daha yüreklendirin derim. Neden çözüm olmasın? Kararlı olun.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 8

Terazi

Bugün anne, babanız veya büyüklerinizle konuşurken dikkatli olmanızda fayda var. Durduk yere alınganlık gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 9

Akrep

“Aman ya uğraş uğraş nereye kadar?” dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız zaten uğraşıp didinseniz de bu aralar kıymetiniz bilinmez.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 10

Yay

Pek bir manasız bir gün içinde kendinizi sallanır bir halde bulmanız muhtemel. Kendinizi zorlamayın, yatın uyuyun.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Arkadaş, eş dostla muhabbet olsun, olsun da gerginlik olup bu muhabbet tartışmaya dönmesin. Konuşurken biraz daha dikkat!

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 12

Kova

Bugün pek farklı farklı fikirlerle uyanmanız mümkün. Ama ne olursa olsun karar almadan bir kere daha düşünün. Acele etmeyin.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021) - 13

Balık

Hayal kurun, daha güzel bir gelecek düşleyin ama radikal bir harekette bulunmamanızda fayda var bugün.

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