Günlük burç yorumları (3 Ekim 2021)

03.10.2021 - 09:55 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 09:57
Sabah saatlerinde ay boşlukta.
Tutkulu tavırlar, tutumlar yorucu olabilir. Bugün konuşmaları dinlerken bile kendinizi koruyun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İnternet alışveriş sitelerinden veya AVM'lerden uzak durmanız gereken bir gün. Kartınızı cüzdanınızda bırakın.
Boğa
Bugün tam da akılların dağınık, konsantrasyon eksikliğinin dibe vurduğu bir gün olabilir. Ciddi işlerden uzak durun.
İkizler
Biraz rahat bırakın kendinizi. Siz konuşmayı, ilişkileri seversiniz. Atın kendinizi arkadaşlarınızın yanına.
Yengeç
Aklınız hala para ve iş konularına takılmış olabilir. Zor bir haftadan geçtiniz, haklısınız. Ama bugün milletin arkasını toplamayın bari.
Aslan
Gerekli gereksiz taleplerde bulunan insanlar çevrenizden cirit atabilir bugün. Kulak kabartın konuşmalara.
Başak
Bugün kendinizi aile ve aşk ilişkileri konusunda biraz daha yüreklendirin derim. Neden çözüm olmasın? Kararlı olun.
Terazi
Bugün anne, babanız veya büyüklerinizle konuşurken dikkatli olmanızda fayda var. Durduk yere alınganlık gösterebilirsiniz.
Akrep
“Aman ya uğraş uğraş nereye kadar?” dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız zaten uğraşıp didinseniz de bu aralar kıymetiniz bilinmez.
Yay
Pek bir manasız bir gün içinde kendinizi sallanır bir halde bulmanız muhtemel. Kendinizi zorlamayın, yatın uyuyun.
Oğlak
Arkadaş, eş dostla muhabbet olsun, olsun da gerginlik olup bu muhabbet tartışmaya dönmesin. Konuşurken biraz daha dikkat!
Kova
Bugün pek farklı farklı fikirlerle uyanmanız mümkün. Ama ne olursa olsun karar almadan bir kere daha düşünün. Acele etmeyin.
Balık
Hayal kurun, daha güzel bir gelecek düşleyin ama radikal bir harekette bulunmamanızda fayda var bugün.