Günlük burç yorumları (3 Mart 2021)

03.03.2021 - 06:59
Ay Akrep, daha fazla…
Ay Akrep burcunda, enerjisi tavan yapmış bir gün yaşayacaksınız. Dert anlatmak, dinlemek için iyi bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün özellikle kendinizi sosyal konularda yardımcı ve eli açık bir şekilde bulabilirsiniz. Çok konuşmalar ve yardımlaşma üzerine fazlasıyla muhabbet dönebilir.
Boğa
Sevgili boğalar, tam her şeyi yoluna koyduğunuzu düşündüğünüz bir anda, ev ve aile ile ilgili konularda ufak tefek sıkıntılar kapınızı çalabilir. O nedenle hoş görün geçsin.
İkizler
Sevgili İkizler, bugün hem sağlık konusunda hem de sosyal hayatınızla ilgili abuk sabuk şeyler yaşamanız olası. O nedenle olabildiğince sakin kalın ve bir şekilde ruhunuzu koruyun.
Yengeç
Canım yengeçlerim bugün duygusal hayatınızda ufak çaplı çalkantılar olabilir. Çok takmamaya çalışın. Özellikle aşk meşk konuları kafanıza takılıp sizi yorabilir. Müsaade etmeyin.
Aslan
Sevgili aslanlar artık kurtuluyorsunuz. Mars kariyer evinizden çıkıyor ve bundan sonra çok daha sağlıklı kararlar alabileceksiniz bu konularda. Bugün karalar almak için henüz erken.
Başak
Ay Akrep’in en önemli etkisini bugün yakın çevrenizden hissedebilirsiniz. Yani bugün biraz dert anası rolünde dolaşabilirsiniz. Olsun size ihtiyaçları var. Dinlemeseniz de gülümseyin.
Terazi
Sevgili Terazilerim, bugün gülseniz mi ağlasanız mı? Ne olduğu belli olmayan bir gün yaşamanız olası. O nedenle bırakın kendinizi her şey olacağına varmıyor mu zaten?
Akrep
Ay bugün sizin burcunuzda, para konuşurken veya hesabı yaparken dikkatli davranmanızda fayda var. Azı çok, çok olanı az görebilirsiniz. O nedenle dikkatli davranmanızda fayda var.
Yay
Sevgili yaylar daha haftanın ortasındayız, o nasıl bir yorgun hissetmektir. Sağlığınıza bugün özellikle dikkat edin. Hava değişimleri bünyenizde olumsuz etkiler yaratabilir.
Oğlak
Bugün ilişkiler konusunda dikkatli olmanızda fayda var Mars aşk evinizden çıkıyor ve daha bu konularda kaos artık son buluyor. Ama son dakika bir problem içine girme riskiniz var.
Kova
Bugün kariyer, iş, güç, büyük patronlarla konuşmak için fena bir gün değil. Ama iletişimde bir anda samimi bir ton sizi bir zaman sonra manipüle edilmenize neden olabilir.
Balık
Bugün dikkatiniz daha çok eğitim ve eğitimle ilgili konulara kayabilir. Aile içinde, büyüklerle ilgili bazı meseleler bir anda patlak verebilir, konuşmalarınıza dikkat edin.