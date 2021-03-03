Günlük burç yorumları (3 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

03.03.2021 - 06:59

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 1

Ay Akrep, daha fazla…

Ay Akrep burcunda, enerjisi tavan yapmış bir gün yaşayacaksınız. Dert anlatmak, dinlemek için iyi bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 2

Koç

Bugün özellikle kendinizi sosyal konularda yardımcı ve eli açık bir şekilde bulabilirsiniz. Çok konuşmalar ve yardımlaşma üzerine fazlasıyla muhabbet dönebilir.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar, tam her şeyi yoluna koyduğunuzu düşündüğünüz bir anda, ev ve aile ile ilgili konularda ufak tefek sıkıntılar kapınızı çalabilir. O nedenle hoş görün geçsin.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 4

İkizler

Sevgili İkizler, bugün hem sağlık konusunda hem de sosyal hayatınızla ilgili abuk sabuk şeyler yaşamanız olası. O nedenle olabildiğince sakin kalın ve bir şekilde ruhunuzu koruyun.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 5

Yengeç

Canım yengeçlerim bugün duygusal hayatınızda ufak çaplı çalkantılar olabilir. Çok takmamaya çalışın. Özellikle aşk meşk konuları kafanıza takılıp sizi yorabilir. Müsaade etmeyin.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 6

Aslan

Sevgili aslanlar artık kurtuluyorsunuz. Mars kariyer evinizden çıkıyor ve bundan sonra çok daha sağlıklı kararlar alabileceksiniz bu konularda. Bugün karalar almak için henüz erken.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 7

Başak

Ay Akrep’in en önemli etkisini bugün yakın çevrenizden hissedebilirsiniz.  Yani bugün biraz dert anası rolünde dolaşabilirsiniz. Olsun size ihtiyaçları var. Dinlemeseniz de gülümseyin.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 8

Terazi

Sevgili Terazilerim, bugün gülseniz mi ağlasanız mı? Ne olduğu belli olmayan bir gün yaşamanız olası. O nedenle bırakın kendinizi her şey olacağına varmıyor mu zaten?

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 9

Akrep

Ay bugün sizin burcunuzda, para konuşurken veya hesabı yaparken dikkatli davranmanızda fayda var. Azı çok, çok olanı az görebilirsiniz. O nedenle dikkatli davranmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar daha haftanın ortasındayız, o nasıl bir yorgun hissetmektir. Sağlığınıza bugün özellikle dikkat edin. Hava değişimleri bünyenizde olumsuz etkiler yaratabilir.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 11

Oğlak

Bugün ilişkiler konusunda dikkatli olmanızda fayda var Mars aşk evinizden çıkıyor ve daha bu konularda kaos artık son buluyor. Ama son dakika bir problem içine girme riskiniz var.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 12

Kova

Bugün kariyer, iş, güç, büyük patronlarla konuşmak için fena bir gün değil. Ama iletişimde bir anda samimi bir ton sizi bir zaman sonra manipüle edilmenize neden olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) - 13

Balık

Bugün dikkatiniz daha çok eğitim ve eğitimle ilgili konulara kayabilir. Aile içinde, büyüklerle ilgili bazı meseleler bir anda patlak verebilir, konuşmalarınıza dikkat edin.

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