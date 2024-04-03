Günlük burç yorumları (3 Nisan 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 3 Nisan 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay-Merkü arasındaki dik açı ve retro etkisiyle iletişimde anlaşılmama veya yanlış anlaşılma süreçleri yaşanabilir. Sabah 08:40 ile 12:07 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatler arasındaki iş girişimlerimiz sonuçsuz kalabilir. Öğleden sonra özgürlük isteği ve bağımsızlaşma isteği baskın olabilir. Duygularımızı kontrol etmeye çalışarak geçirebiliriz.