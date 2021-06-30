Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021

30.06.2021 - 00:11
Şifalı bir günden geçiyoruz
Ay ile retro Neptün kavuşuyor. Tam da geçmişe dönerek özellikle ruhsal şifalanmak için ideal. Yoga, meditasyon, ibadet vb. yapın bir şeyler.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün bir yandan kendinizle kavga ederken diğer yandan çevrenize ve hayata dair farkındalıklar yaşamanız muhtemel. Güzel şeyler düşünün.
Boğa
Bugün sosyal hayatınızda hareketlenme olabilir. Konuşmalar, tanışmalar, telefon trafiği… yanlış anlaşılmamaya gayret edin bu yeterli.
İkizler
Gergin bir gün geçireceksiniz gibi görünmekte. Ama “hay allah!” dediğiniz noktada önünüze başka imkanlarında açıldığını da görmeniz mümkün.
Yengeç
Uzak akraba, eş dost ilişkilerinde gerilimler yaşamanız söz konusu olabilir. hele öğrenci yengeçlerdenseniz “öf bee!” diye dolanmanız pek mümkün.
Aslan
Bugün “sabahlar olmasın!” kıvamında bir gün yaşamanız pek mümkün. O nedenle aşırıya kaçmadığınız sürece keyfinize bakın derim. Rahat olun!
Başak
İlişkiler konusunda bir yandan hayaller kurarken diğer yandan da apaçık gerçeklerde gözünüze sokuluyor olabilir. O nedenle dikkatli olun.
Terazi
Çalışma hayatınızda bugün kurt izi, it izine karışabilir. Tarafsız ve akılcı davranmaya gayret edin. Sağlığınız konusunda da bu geçerli.
Akrep
Bir yanda aşk, bir yanda para işleri. Siz para bölümünü dikkate alın ve bugün ödemelerinize dikkat edin derim. Ve fırsatlar da çıkabilir.
Yay
Kariyeriniz, kendinizi şöyle bir parlatabileceğiniz ve bu konuda güzel adımlar da atabileceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz, hazır olun.
Oğlak
Ortak iş ve çalışmalar için hem iyi hem de zorlayan bir gün. Tam bir ortaya karışık salata lezzetinde bir gün yaşamanız olası. Arkadaşlarınıza dikkat!
Kova
Bugün internet üzerinden kripto para, yok borsa, dolar falan kolları sıvayıp girişmeyin derim. Gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Sonra üzülmeyin.
Balık
Bugün maddi, manevi gerginliğe açık bir günden geçebilirsiniz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavramanız için kendinize zaman tanıyın.