Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 30 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

30.06.2021 - 00:11

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 1

Şifalı bir günden geçiyoruz

Ay ile retro Neptün kavuşuyor. Tam da geçmişe dönerek özellikle ruhsal şifalanmak için ideal. Yoga, meditasyon, ibadet vb. yapın bir şeyler.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün bir yandan kendinizle kavga ederken diğer yandan çevrenize ve hayata dair farkındalıklar yaşamanız muhtemel. Güzel şeyler düşünün.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bugün sosyal hayatınızda hareketlenme olabilir. Konuşmalar, tanışmalar, telefon trafiği… yanlış anlaşılmamaya gayret edin bu yeterli.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 4

İkizler

Gergin bir gün geçireceksiniz gibi görünmekte. Ama “hay allah!” dediğiniz noktada önünüze başka imkanlarında açıldığını da görmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Uzak akraba, eş dost ilişkilerinde gerilimler yaşamanız söz konusu olabilir. hele öğrenci yengeçlerdenseniz “öf bee!” diye dolanmanız pek mümkün.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 6

Aslan

Bugün “sabahlar olmasın!” kıvamında bir gün yaşamanız pek mümkün.  O nedenle aşırıya kaçmadığınız sürece keyfinize bakın derim. Rahat olun!

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 7

Başak

İlişkiler konusunda bir yandan hayaller kurarken diğer yandan da apaçık gerçeklerde gözünüze sokuluyor olabilir. O nedenle dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 8

Terazi

Çalışma hayatınızda bugün kurt izi, it  izine karışabilir. Tarafsız ve akılcı davranmaya gayret edin. Sağlığınız konusunda da bu geçerli.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 9

Akrep

Bir yanda aşk, bir yanda para işleri. Siz para bölümünü dikkate alın ve bugün ödemelerinize dikkat edin derim. Ve fırsatlar da çıkabilir.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 10

Yay

Kariyeriniz, kendinizi şöyle bir parlatabileceğiniz ve bu konuda güzel adımlar da atabileceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz, hazır olun.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Ortak iş ve çalışmalar için hem iyi hem de zorlayan bir gün. Tam bir ortaya karışık salata lezzetinde bir gün yaşamanız olası. Arkadaşlarınıza dikkat!

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün internet üzerinden kripto para, yok borsa, dolar falan kolları sıvayıp girişmeyin derim. Gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Sonra üzülmeyin.

 

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021 - 13

Balık

Bugün maddi, manevi gerginliğe açık bir günden geçebilirsiniz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavramanız için kendinize zaman tanıyın.

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