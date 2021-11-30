Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 00:27
Venüs, Neptün’ü selamlıyor.
Yaratıcı çalışmalar ve romantik ayarlamalar için ideal bir gün denilebilir. Kendinizi başka bir planette hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hedeflerinize ulaşacaksanız ve sorumluluklarınızı yerine getirecekseniz, daha tutarlı ve dirençli olmaya gayret edin.
Boğa
Geçmişte güvenebildiğiniz insanlardan destek alın. Sevdiğiniz birini planlarınıza dahil etmeye çalışın.
İkizler
Duygularınızın kontrolü ele geçirmesine izin vermek sizi savunmasız bir duruma sokacaktır. Çevrenize dikkat!
Yengeç
Profesyonel seçeneklere bir göz atın. İlginç görünen veya şu anda çalıştığınız yerde ilerleyebileceğiniz fırsatları kollayın.
Aslan
Yeteneklerinizi sergilemeniz, alışılmadık bir kaynaktan gelen teklifleri üstünüze çekmenize neden olabilir.
Başak
Diplomatik olun ve birlikte yaşadığınız birileriyle anlaşmazlığa düşmemek için elinizden gelenin en iyisini yapın.
Terazi
İnandığınız bir amaca yardım etmek için dışarı çıkın veya gönüllü olun. Sizi iyi hissettirecek olan başkaları için yaptığınız şeylerdir.
Akrep
Başkalarının sorunlarına karışmaktan veya hak etmeyen gruplara katkıda bulunmaktan kaçının.
Yay
Birileri işinize karışmaya veya hakkınızda dedikodu yapmaya çalışabilir. Basit, ılımlı ve amacına uygun davranın. Nazikçe uyarın.
Oğlak
Ev içi meseleler veya ev iyileştirmeleri hakkında karar vermekten kaçının. Bugün bu işler gözünüzde büyüyebilir.
Kova
Sempatin insanları sana çekecek ama aynı zamanda birlikte çalıştığın birileriyle sorunlar yaşamana da neden olabilir.
Balık
İşlerin sizi ele geçirmesine izin verirseniz, duygular kontrolden çıkar. İşle ilgili konulara daha profesyonelce bakın olaylara derim.