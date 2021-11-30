Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 00:27

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 1

Venüs, Neptün’ü selamlıyor.

Yaratıcı çalışmalar ve romantik ayarlamalar için ideal bir gün denilebilir. Kendinizi başka bir planette hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 2

Koç

Hedeflerinize ulaşacaksanız ve sorumluluklarınızı yerine getirecekseniz, daha tutarlı ve dirençli olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 3

Boğa

Geçmişte güvenebildiğiniz insanlardan destek alın. Sevdiğiniz birini planlarınıza dahil etmeye çalışın.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 4

İkizler

Duygularınızın kontrolü ele geçirmesine izin vermek sizi savunmasız bir duruma sokacaktır. Çevrenize dikkat!

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Profesyonel seçeneklere bir göz atın. İlginç görünen veya şu anda çalıştığınız yerde ilerleyebileceğiniz fırsatları kollayın.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 6

Aslan

Yeteneklerinizi sergilemeniz, alışılmadık bir kaynaktan gelen teklifleri üstünüze çekmenize neden olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 7

Başak

Diplomatik olun ve birlikte yaşadığınız birileriyle anlaşmazlığa düşmemek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 8

Terazi

İnandığınız bir amaca yardım etmek için dışarı çıkın veya gönüllü olun. Sizi iyi hissettirecek olan başkaları için yaptığınız şeylerdir.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 9

Akrep

Başkalarının sorunlarına karışmaktan veya hak etmeyen gruplara katkıda bulunmaktan kaçının.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 10

Yay

Birileri işinize karışmaya veya hakkınızda dedikodu yapmaya çalışabilir. Basit, ılımlı ve amacına uygun davranın. Nazikçe uyarın.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Ev içi meseleler veya ev iyileştirmeleri hakkında karar vermekten kaçının. Bugün bu işler gözünüzde büyüyebilir.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 12

Kova

Sempatin insanları sana çekecek ama aynı zamanda birlikte çalıştığın birileriyle sorunlar yaşamana da neden olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Kasım 2021) - 13

Balık

İşlerin sizi ele geçirmesine izin verirseniz, duygular kontrolden çıkar. İşle ilgili konulara daha profesyonelce bakın olaylara derim.

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