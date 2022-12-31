Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 1

Nice güzel yıllarınız olsun!

Bol bol eğlenmeye bakın. 2023’e çok daha iyi ve gülümseyerek girin bu gece.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Aklınızdan geçeni lap diye söylemediğiniz, kavgaya, tartışmaya karışmadığınız, harika bir yıl diliyorum sevgili koçlarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 3

BOĞA

2023 size daha az diyet listesi, daha çok kıymetli hediye ve bencillikten uzak günler getirmesini diliyorum güzel boğalarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Çok daha az konuşup, daha çok çalıştığınız ve maymun iştahlı olmadığınız muhteşem bir 2023 yaşayın sevgili ikizlerim.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Aşk da iş de körü körüne bağlanıp, milletin derdi, sıkıntısı peşinde koşturmaya ihtiyaç duymayacağınız bir yıl diliyorum canım yengeçlerim.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Kibirden uzak, hayatın size ve sizin hayata tatlı tatlı servis verdiği görünür olduğunuz bir 2023 yaşayın güzel aslanlarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Çevrenizdekilerin içini baymadan, daha az kontrol gerektiren, çamaşır suyuna ihtiyaç duymadığınız bir yılınız olsun canım başaklarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Kararlarınızı hemen verip, hop diye hayata geçirebileceğiniz. Muhteşem bir 2023 yaşamanızı yürekten diliyorum sevgili terazilerim.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 9

AKREP

Daha az kindar, daha fazla iyimser olacağınız, zevk ve sefada, bol paralı bir yıl diliyorum seksi akreplerim.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 10

YAY

Sıkılıp, kafanıza göre yollara dökülmediğiniz ve bir konuyu anlatırken lafı uzatmadığınız muhteşem bir yıl diliyorum canım yaylarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Ayaklarınızın yerden kesildiği, sevgilinizle iş görüşmesi tadında zaman geçirmeyeceğiniz hoppa, deli dolu bir yıl diliyorum akıllı oğlaklarım.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 12

KOVA

Özgür olmalıyım diye ilişkinizi pat diye bitirmediğiniz, daha da renkli, harika bir yıl diliyorum canım kovalarım.  Siz takılın kafanıza göre.

Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022) - 13

BALIK

Siz her günü, bir yıl gibi yaşadığınız için size; 2023’de her günün bayram tadında olmasını yürekten diliyorum benim lezzetli balıklarım.

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