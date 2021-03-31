Günlük burç yorumları (31 Mart 2021)

31.03.2021 - 00:00
Güneş, disiplini destekliyor bugün
Ciddi ciddi iş yapacağımız ve koşturacağımız bir gün bizi bekliyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün kendinizi çok daha şanslı ve iyi hissetmeniz mümkün. Bu konuda her ne kadar çevrenizde tuhaf gelişmeler canınızı sıkacak gibi olsa da buna müsaade etmemeye gayret edin.
Boğa
Mahkemelerle ilgili bir gelişme bekliyorsanız bugün avukatınızla özellikle görüşürken dikkatli olun derim. Ve bu arada elinizde ki belgeleri de olur olmadık insanlarla paylaşmayın.
İkizler
Çalışma alanı ve koşullarında olumlu güzel gelişmelerin olabileceğini söylemek mümkün. Ama yine de çalışırken olabildiğince konsantre olmaya bakın. Dikkat dağınıklığı sorun olabilir.
Yengeç
Sevgili yengeçler, özellikle bugün kendinize bir iyilik yapın ve uzun süredir toplanamamış işlerinize şöyle bir girişin ve tamamlayın bitsin. Siz de saldınız mı pek kötü salıyorsunuz.
Aslan
Bugün sizin için ateşli bir gün olabilir sevgili aslanlar. Özellikle önceden beri gelen bir ilişkiniz varsa -buna evlilikte dahil- güzel gelişmeler için adım atabilirsiniz. Yenileyin kendinizi.
Başak
Canım başaklarım, sağlık konusunda olumlu gelişmeler sizin için bu aralar gerçekleşebilir. Ama yine de bu konuda abartmamanızda fayda var. Spor falan yapacağım diye sakatlamayın kendinizi.
Terazi
Para konusunda artık belirsizlik bugün yerini daha kesin hareket alabileceğiniz noktalara sizi getirebilir. O nedenle bu konuda olabilecek fırsatları kollamayı ihmal etmeyin.
Akrep
Bugün özellikle dikkatinizi aşk, ilişkiler flört gibi konular çekecek olabilir. Ama diğer yandan da bu ve buna benzer konularda kendinizi yorgun , bitkin hissedebilirsiniz.
Yay
Bugün kendinizi biraz içe dönük hissedebilirsiniz, özellikle yakın çevrenizle çok fazla muhatap olmamanızda fayda var. Ama maddi konularda da biraz yalnız kalayım derken fırsatları kaçırmayın.
Oğlak
Sevgili oğlaklar bugün çok fazla özel hayatınızla ilgili olarak eylemlerde bulunmamanızı tavsiye edeceğim. Çünkü Ay, Uranüs denilen garabetin karşısından geçerken dikkat
Kova
Sevgili kovalar bugün iş ve çalışma koşullarınız hakkında girişimlerde bulunmanız için iyi bir gün olabilir. Özellikle aylık gelirinizi arttırmak konusunda elinizden geleni yapın.
Balık
Durgun bir gün geçirmeniz söz konusu olabilir. Bugünü daha çok ileride ne yapabilirim diyerek planlayarak geçirirseniz iyi olur. Bunu yanında kendinizi geliştirmek adına hareket alın derim.