Günlük burç yorumları (31 Ocak 2024)

Bugün eril ve dişil unsurlar ile ilgili konular çok fazla gündemde olacak. Ay ile Venüs arasında oluşan gerilimli açı ilişkiler ve mali konularla ilgili zorlanmaları ifade ederken, Ay ile Güneş arasındaki olumlu açı paylaşıma açık daha insanı özelliklerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Finansal konularda hızlı hareket edenin kazanacağı bir gün olacak.