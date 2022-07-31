Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 31 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 31.07.2022 - 00:14

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 1

Ay, Başak burcuna geçti. Başkalarına karşı daha savunmacı hissedebilirsiniz. Çözüme ulaşması gereken işlere odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 2

Koç

Gündelik hayatın ritmine odaklanabilir, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerle vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Hayattan mutluluk ve keyif alacağınız deneyimler yaşayabilirsiniz, içinizdeki çocukla yeniden iletişime geçmenin zamanı.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Arsa/arazi gibi topraklar söz konusu olabilir, aile içi iletişimin yoğun olması mümkün.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Gönüllülük esaslı ziyaretlerde ve yakın çevrenize çeşitli yardımlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Elle tutulur değerlere sahip olmak, kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 7

Başak

Yeni başlangıçlar yapabilir, yeni alışkanlık ve disiplin oluşturabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Adanmışlık enerjisi yoğun, doğru yolda ilerlediğinizi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Sosyal organizasyonlarda rol alabilir, yardım kuruluşları gibi alanlarda yararlı çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 10

Yay

İş hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir, fikirlerinizi hayata geçirmek için ebeveynlerinizin desteğini alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Kişisel gelişim ve kendilik bilinciyle ilgili farkındalık yaşayabilir, yeni eğitim ve programlara katılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 12

Kova

Can sıkıcı olaylara veda zamanı. Arınma ve tamamlanma için bazı yüklerden kurtulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022) - 13

Balık

Eksik olduğunuz taraflarınızla, partneriniz aracılığıyla yüzleşebilirsiniz.

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