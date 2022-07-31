Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 31.07.2022 - 00:14
Ay, Başak burcuna geçti. Başkalarına karşı daha savunmacı hissedebilirsiniz. Çözüme ulaşması gereken işlere odaklanabilirsiniz.
Koç
Gündelik hayatın ritmine odaklanabilir, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerle vakit geçirebilirsiniz.
Boğa
Hayattan mutluluk ve keyif alacağınız deneyimler yaşayabilirsiniz, içinizdeki çocukla yeniden iletişime geçmenin zamanı.
İkizler
Arsa/arazi gibi topraklar söz konusu olabilir, aile içi iletişimin yoğun olması mümkün.
Yengeç
Gönüllülük esaslı ziyaretlerde ve yakın çevrenize çeşitli yardımlarda bulunabilirsiniz.
Aslan
Elle tutulur değerlere sahip olmak, kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz.
Başak
Yeni başlangıçlar yapabilir, yeni alışkanlık ve disiplin oluşturabilirsiniz.
Terazi
Adanmışlık enerjisi yoğun, doğru yolda ilerlediğinizi hissedebilirsiniz.
Akrep
Sosyal organizasyonlarda rol alabilir, yardım kuruluşları gibi alanlarda yararlı çalışmalarda bulunabilirsiniz.
Yay
İş hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir, fikirlerinizi hayata geçirmek için ebeveynlerinizin desteğini alabilirsiniz.
Oğlak
Kişisel gelişim ve kendilik bilinciyle ilgili farkındalık yaşayabilir, yeni eğitim ve programlara katılabilirsiniz.
Kova
Can sıkıcı olaylara veda zamanı. Arınma ve tamamlanma için bazı yüklerden kurtulabilirsiniz.
Balık
Eksik olduğunuz taraflarınızla, partneriniz aracılığıyla yüzleşebilirsiniz.