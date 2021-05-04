Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2021)

04.05.2021 - 00:07
Ve Merkür yuvası İkizler burcunda
İleri geri hareketiyle 11 Temmuz’a kadar İkizler burcunda kalacak olan Merkür bizi iletişim ve akılcılık yolunda olumlu etkileyecek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Para konusunda bugün hem iyi hem de tuhaf gelişmelerin içinde bulabilirsiniz kendinizi. O nedenle şaşırmayın ve sakin olun. Sevgili koçlar size bir kere daha dikkat diyorum. Eh, daha ne diyeyim.
Boğa
Boğalarım bakın, bugün tam bir otorite savaşının ortasında kendinizi bulabilirsiniz. Unutmayın filler tepişirken olan çimenlere olur. Mümkünse çok ortada gezinmeyin.
İkizler
Evet canım ikizlerim! Ne mutlu size, artık yöneticiniz Merkür ikizlerde. Ve üstelik Plüton’la iyi Jüpiter’le sert bir açıda. Bugün siz bilgiyi değil taşımak uçurursunuz artık. Gıybet yaparken az insaflı olun!
Yengeç
Sevgili yengeçler, bugün eğer devlet baba ile ilgili işiniz varsa titiz ve dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü karar verirken duygularınızla hareket etme olasılığınız var.
Aslan
Bir dakika durun aslanlarım, ilişkinizi düzeltmek için pek de öyle anlamlı konuşmalar yapılacak bir güne benziyor. Dikkatinizi daha çok iş ve iş arkadaşlarınıza verin derim.
Başak
Bugün yanınızda çalışan veya yanında çalıştığınız insanlarla fikir ayrılıkları, çatışma içine girmeniz olası. Soğuk kanlı olun derim. Sevgili başaklarım bugün daha ılımlı olun..
Terazi
Terazilerim, bugün büyükanne veya büyük babanızla maziden konuşup zaman geçirin ama aşk ilişkilerine falan aman diyeyim girmeyin. Zaten bu aralar tuhaflıklar peşinizde. İş açmayın başınıza.
Akrep
Canım akreplerim, ilişkiler konusunda duygusal hayatınızla ilgili enteresan gelişmeler olurken diğer yandan iş ve ortaklık konularında sorun yaşamanız muhtemel.
Yay
Bugün siz siz olun öyle önemli e-postaları atmaya veya telefon konuşmaları yapmaya kalkmayın derim. Durduk yerde mevzuu karışabilir. O nedenle sevgili yaylarım en iyisi erteleyin.
Oğlak
Çalışkan oğlaklarım, biraz kaldırın başınızı. Gün içinde aklınız hala ekonomik gelgitler içinde gidip gelirken diğer yandan aşk konusunda burnunuzun dibinde hoşluklar oluyor olabilir.
Kova
Sevgili Kovalar, para konusunda yanılma payınızı bugün aklınızdan çıkarmamanızda fayda var. Ayrıca aile ile olan ilişkilerde gerilime açık bir durum olabilir.
Balık
Kıyamam size sevgili balıklarım, kendinizi biraz yorgun ve bitkin hissetmeniz muhtemel o nedenle biraz işten güçten vakit ayırmanız daha hayırlı olur. Toparlayın daha hafta başındayız.