Astrolog Murat İpek'ten 4 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Karar vermekte zorlanabilir, tercihlerinizi uzun uzadıya gözden geçirmek isteyebilirsiniz.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nYoğun bir telefon trafiği içinde olabilirsiniz. Geçmiş deneyimlere sığınmak her zaman iyi olmayabilir. Boğa\nPratik zekânız ve bilgeliğiniz ile ön plana çıkabilir, değerli olduğunuzu hissettiren deneyimler edinebilir ve hediyeler alabilirsiniz. İkizler\nGirdiğiniz rekabetlerde olumlu sonuçlar elde edebilir, kendinizi gösterirken iltifat alabilir, destek görebilirsiniz. Yengeç\nTutucu ve içe dönük bir enerjide olabilirsiniz. Büyük gruplar ve getirdiği etkileşimden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aslan\nBaşarılı sunumlar ortaya koyabilir, zekânız ile parlayabilirsiniz. Adınızdan bahsettirecek ortamlarda bulunmanız olası. Başak\nİş yerinizde hararetli konuşmalar gerçekleştirebilir, detaylarla gerektiğinden fazla meşgul olabilirsiniz. Profesyonel ilişkilerinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Terazi\nYükseköğretimle ilgili konular gündeminizde olabilir, çocukların okul hayatı ile meşgul olmanız gerekebilir. Akrep\nKolaylıkla unutmayan hafızanız bugün sizi hatıralara daha yoğun teşvik edebilir. Bu zihinsel yolculuk düşünmediğiniz kavramları görmenize yardımcı olabilir. Yay\nKendi aileniz ile kurduğunuz aile veya ortaklıklar arasında kalabilirsiniz. Mantıklı düşünme ve doğru iletişim ile anlaşmak mümkün. Oğlak\nDuygusal ihtiyaçlarınızı iş hayatınıza yansıtmanız olası. Çalışma arkadaşlarınız ile paylaşımda bulunabilir, ufak değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. Kova\nSevdiklerinizle keyifli sohbetler edebilir, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Deneyimlerinizi aktarırken sahip olduğunuz birikimi gözden geçirebilirsiniz. Balık\nAilenizle evinizde beraber vakit geçirebilir, aile fertlerini ilgilendiren yeni kararlar alabilirsiniz.