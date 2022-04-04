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Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 08:47

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 1

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Yemek, içmek konusunda abartmak söz konusu olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 2

Koç

Sosyal çevrenizde maddi konularda konuşmalar gelişebilir. Öneri niteliğindeki görüşlerden cımbızla işinize yarayanları seçmelisiniz.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 3

Boğa

Bugün kendinizle ilgili bir gün geçireceksiniz dersem yanlış olmaz. Kendinizi biraz içe dönük hissetmeniz normal o nedenle olabildiğince zaman ayırın aklınıza.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 4

İkizler

İç görünüzde ciddi bir biçimde artış olabilir. Kendinize dair algınızda artış ve her şeyi yeni görüyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Algıya dikkat!

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Sosyalleşme, yeni insanlarla tanışma isteğinize bugün cevap vermeyin derim çünkü aksayan durumlar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 6

Aslan

Bugün kendinizi yönetici pozisyonunda tutan insanlardan biraz uzak tutmanızda fayda var. Ani tartışmalara açık bir gün.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 7

Başak

Bugün kendinizi gelecek planları içine atmış olabilirsiniz. Hiç olmadığı kadar gelecek kaygısı duymanız gayet normal. Sakin olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 8

Terazi

Ortak gelirler ve kazançlar konusunda kafanız biraz karışabilir. O nedenle sağlıklı bir karar almak için aceleci davranmamaya gayret edin derim.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 9

Akrep

İlişkiler adına kendinizi bugün daha güçlü hissetmeniz çok doğal. Eğer bu konuda atılması gereken adımlarınız varsa atmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 10

Yay

İş ve sağlık konusunda ani sürpriz haberlere açık bir günden geçecek olabilirsiniz. Kendinizi maddi, manevi tamamlanmış hissetmeye bakın.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Bugün aşk ve ilişkiler konusunda beklediğiniz haberler duymanız olası. Kendinizi ne kadar soğukkanlı tutarsanız o kadar iyi.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 12

Kova

Taşınma, yer değiştirme gibi bir düşünceniz varsa bugün bu işler için çok da iyi olmayabilir. Tadilat işlerini de bir iki gün geciktirmeniz faydalı olur.

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022) - 13

Balık

Yakınınızdaki insanlarla olan ilişkinizde enteresan gelişmeler olabilir. Dedikodu yapmamaya veya yapılırsa yanınızda muadil olmamaya bakın.

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