Günlük burç yorumları (4 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 08:47
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Yemek, içmek konusunda abartmak söz konusu olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sosyal çevrenizde maddi konularda konuşmalar gelişebilir. Öneri niteliğindeki görüşlerden cımbızla işinize yarayanları seçmelisiniz.
Boğa
Bugün kendinizle ilgili bir gün geçireceksiniz dersem yanlış olmaz. Kendinizi biraz içe dönük hissetmeniz normal o nedenle olabildiğince zaman ayırın aklınıza.
İkizler
İç görünüzde ciddi bir biçimde artış olabilir. Kendinize dair algınızda artış ve her şeyi yeni görüyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Algıya dikkat!
Yengeç
Sosyalleşme, yeni insanlarla tanışma isteğinize bugün cevap vermeyin derim çünkü aksayan durumlar söz konusu olabilir.
Aslan
Bugün kendinizi yönetici pozisyonunda tutan insanlardan biraz uzak tutmanızda fayda var. Ani tartışmalara açık bir gün.
Başak
Bugün kendinizi gelecek planları içine atmış olabilirsiniz. Hiç olmadığı kadar gelecek kaygısı duymanız gayet normal. Sakin olmanızda fayda var.
Terazi
Ortak gelirler ve kazançlar konusunda kafanız biraz karışabilir. O nedenle sağlıklı bir karar almak için aceleci davranmamaya gayret edin derim.
Akrep
İlişkiler adına kendinizi bugün daha güçlü hissetmeniz çok doğal. Eğer bu konuda atılması gereken adımlarınız varsa atmanızda fayda var.
Yay
İş ve sağlık konusunda ani sürpriz haberlere açık bir günden geçecek olabilirsiniz. Kendinizi maddi, manevi tamamlanmış hissetmeye bakın.
Oğlak
Bugün aşk ve ilişkiler konusunda beklediğiniz haberler duymanız olası. Kendinizi ne kadar soğukkanlı tutarsanız o kadar iyi.
Kova
Taşınma, yer değiştirme gibi bir düşünceniz varsa bugün bu işler için çok da iyi olmayabilir. Tadilat işlerini de bir iki gün geciktirmeniz faydalı olur.
Balık
Yakınınızdaki insanlarla olan ilişkinizde enteresan gelişmeler olabilir. Dedikodu yapmamaya veya yapılırsa yanınızda muadil olmamaya bakın.