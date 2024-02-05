Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024)

Bugün Ay yay burcundaki hareketine devam ediyor, Jüpiter ve Uranüs gezegenleri ile arasında oluşturacağı 150’lik açılar gün içinde beklenmedik konuların gündeme geleceğinin göstergesi.

Yay burcu inançlar, bir düşünceye, felsefeye ait olma ihtiyacımız ile ilgilidir. Bugün fikirlerimizi savunurken fanatik yönümüz ön plana çıkabilir.

Merkür’ün Kova burcuna geçişi, bu durumu biraz daha yumuşatabilir. Merkür Kova burcundayken hümanist fikirlerin, düşüncelerin ön plana çıkmasına etki eder, ancak Plüton gibi sert bir gezegenle kavuşarak bu fikirlerin dönüşümü ile ilgili sert etkiler oluşturabilir.

Bugün fikir çatışmalarına açık bir gün.