Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 5 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 1

Bugün Ay yay burcundaki hareketine devam ediyor, Jüpiter ve Uranüs gezegenleri ile arasında oluşturacağı 150’lik açılar gün içinde beklenmedik konuların gündeme geleceğinin göstergesi.

Yay burcu inançlar, bir düşünceye, felsefeye ait olma ihtiyacımız ile ilgilidir. Bugün fikirlerimizi savunurken fanatik yönümüz ön plana çıkabilir.

Merkür’ün Kova burcuna geçişi, bu durumu biraz daha yumuşatabilir. Merkür Kova burcundayken hümanist fikirlerin, düşüncelerin ön plana çıkmasına etki eder, ancak Plüton gibi sert bir gezegenle kavuşarak bu fikirlerin dönüşümü ile ilgili sert etkiler oluşturabilir.

Bugün fikir çatışmalarına açık bir gün. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 2

Koç burcu

Sevgili Koç, bugün eğitim, seyahat konularıyla ilgileneceksiniz. Etrafınızdaki insanlar ile inandığınız değerleri konuşurken gerildiğinizi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 3

Boğa burcu

Sevgili Boğa, bugün işinizle ilgili gelir ve gider konularıyla ilgileneceksiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 4

İkizler burcu

Sevgili İkizler, partneriniz ve ortaklarınızla mali konular sebebiyle gerilimler yaşayabilirsiniz. Sizi hayal kırıklığına uğratacak davranışlar farkedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 5

Yengeç burcu

Sevgili Yengeç, bugün sağlığınıza dikkat etmelisiniz, duygusal gerilimler sinir sisteminizle ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. 

Arkadaşlarınızla ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 6

Aslan burcu

Sevgili Aslan, çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Bazı beklentilerinizle ilgili hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Duygularınızın karşılığını bulamadığınız durumlar oluşabilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 7

Başak burcu

Sevgili Başak, ev ve aile düzeninizle ilgili konular gündeminizde olacak. Eğitim görenler için eğitmen değişikliği, eğitim yeri değişikliği konuları gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 8

Terazi burcu

Sevgili Terazi, iletişimin yoğun olacağı bir gün sizi bekliyor, özelilkle işinizle ilgili konularda kendinizi anlatmak, ifade etmek isteyebilirsiniz. Ev ve aileden maddi destek alabilir veya gayrimenkul yatırımında bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 9

Akrep burcu

Sevgili Akrep, mali konular, harcamalar, kazançlar ile ilgili konular gündeminizde olacak. Ortaklarınızla ilgili ani değişimler meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 10

Yay burcu

Sevgili Yay, bugün duygularınızı ifade etmek, yakın çevrenizdeki insanların fikirlerini almak isteyebilirsiniz. Işinizle ilgili ani değişim kararları gündeme gelebilir. Yapacağınız sözleşmeler, atacağınız imzalar ile ilgili dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 11

Oğlak burcu

Sevgili Oğlak,  bugün içsel olarak huzursuz hissedebilirsiniz. Yakın akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili konularda hayal kırıklığı veya iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 12

Kova burcu

Sevgili Kova,  sosyal çevrenizle ilgili konularla daha çok ilgileneceğiniz, arkadaşlarınızla görüşecek ve hasret gidereceksiniz. Bugün tüm enerjinizi iletişim ve konuşmaya harcayabilirsiniz. Ikna etmeniz gereken insanlar olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2024) - 13

Balık burcu

Sevgili Balık, iş ve kariyer hayatınızla ilgili iletişim konuları ön planda olacak. Arkadaşlarınızla aranızda oluşabilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER