Günlük burç yorumları (6 Nisan 2021)

06.04.2021 - 00:21
Ay Kovada dolanıyor, empati ve sempatiden eser yok!
Bugün duygusal bir günde değiliz. O nedenle bu konularda dikkat!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün kendinizi savaştan çıkmış gibi yorgun hissedebilirsiniz. O nedenle sosyal çevrede takılın biraz ve dikkatinizi dağıtmaya bakın. Önemli işleri halletmek için iyi bir gün olmayabilir.
Boğa
Kendiniz ortaya koymak ve parlatmak için bugün eylem içine girmekten çok düşünün ve şimdiye kadar yolunda gitmeyen şeyleri irdeleyerek kendiniz için planlar yapmanız çok daha iyi olacaktır.
İkizler
Bazı trenleri kaçırdınız veya daha yolda gelmedi. O nedenle durup durup kendinizi “ama” ile başlayan cümlelerle boş yere yormayın. Anınızı iyi geçirmeye bakın.
Yengeç
Devlet veya büyük kurum kuruluşlardan güzel haberler gelebilir. Ama öyle hemen yelkenleri suya indirmeyin çünkü iyi haber ve gelişmeler zamanla sizi zor duruma da sokacak olabilir.
Aslan
Evet uğraştınız didindiniz ama hayal kırıklıkları da hayata dair bir şey. O nedenle isyan edipte ortalığı ayağa kaldırmak yerine ben nerede hata yaptım diye bir sorgulayın kendinizi.
Başak
Sevgili başaklar, takıntılı davranışlar içinde olabilirsiniz bugün kendinizi biraz derleyip toparlamak için bir şeyler yapın mutlaka ama abartmayın. Evin tozunu almanız mümkün ama insanları tozlu kabul edin.
Terazi
Çocuklar konusunda bugün gerçekten derin soluklar alarak “ya sabır!” demeden bugünü bitirmeniz biraz zor görünüyor. Sevgili konusunda da bu söylediğim ne yazık ki geçerli.
Akrep
Bugün aman sevgili akreplerim dengesiz duruma düşmeyin olur mu? Çünkü bir dediğiniz diğerini tutmayabilir ve sonunda saçmalar durumda bulabilirsiniz kendinizi. Uzaklaşın ortamdan.
Yay
Bugün iletişim için harika bir gün desek yeridir. Varsa e-postalarınız veya yapmanız gereken telefon görüşmeleri yapın derim. Ve fakat buyurgan olmamaya özen gösterin.
Oğlak
Bugün elinizi cüzdanınızdan ve banka hesabınızdan çekin. Yanlışlıkla oraya buraya para savurmanız söz konusu olabilir. O nedenle elinizden geldiğince erteleyin bu konuyu.
Kova
Sevgili kovalar, bugün alınganlık göstermemeye çalışın çünkü asabınız çok kolay bozulacak gibi görünüyor. Durduk yerde olay çıkarıp kalp kırabilirsiniz. Susun ve oturun bir köşede bugün.
Balık
Bugün kardeş, arkadaş, akrabalardan asap bozucu bazı haberler almanız mümkün o nedenle kendinizi her şey yolundaymış gibi koşullayın ve öyle davranmaya gayret edin.