Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 00:00
Ayın İkizler burcunda olması günü iletişim konusunda önemli kılmakta.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Duygusal anlamda, özellikle ikili ilişkiler konusunda kendinizi sorguladığınız bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Bu konulara bugün pek girmeyin derim.
Boğa
Artık sağlığınız için güzel bir şeyler yapmanın zamanı. Gün içinde ne yaparsanız yapın ama gülümseyin faydasını göreceksiniz.
İkizler
Maddi, manevi her konuda konuşabileceğiniz hoş bir gün olabilir. Harcamalara dikkat etmenizde fayda var. Har vurup harman savurmayın.
Yengeç
İçinizdeki ses, evham sizi rahatsız edebilir, konsantrasyonunuzu zorlayabilir. Kendinizi olabildiğince çevrenizdeki gelişmelere uyarlayın.
Aslan
Biriken işleri, angaryaları yapma zamanı. Aklınız eğlenmek, yeni yeni insanlarla bir olmaktan yana çalışıyor olabilir. Ama iş daha önemli bugün.
Başak
Para işleri, aldı verdi hesapları, bütçeyi denkleştirmek için yapılan çalışmalar bugünün sevimsiz konuları içinde olabilir.
Terazi
Kalıcı geleceğe yönelik iyi bir atılım yapmak için uygun bir gün. Kendinizi yeterince stratejik, olayların arka planını görür hissediyorsanız adım atın.
Akrep
Bugün ayın konumu ufak tefek işleri yoluna koymak, evinizi derleyip toparlamak için gayet uygun. Çalışıyor olsanız da eviniz için planlar yapın.
Yay
Bugün eşinize, sevgilinize dönüp bakmanın, onun elini tutmanın zamanı. Bir çiçek, minik bir hediye almanız için gayet güzel bir gün.
Oğlak
Özellikle ortak yaptığınız ve altından kalkmanız gereken işleri halletmek için harika bir zamanlama olabilir. Biraz çalışmaya konsantre olun derim.
Kova
Duygusal anlamda bugün her an her şeyin olabileceği bir gündesiniz! Özellikle gönül meselelerinde bırakın ne olacaksa olsun.
Balık
Resmi işler, mahkeme, evrak işleri veya avukatınızla yapabileceğiniz görüşmeler için güzel bir gün gibi görünüyor.