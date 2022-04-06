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Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 1

Ayın İkizler burcunda olması günü iletişim konusunda önemli kılmakta.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 2

Koç

Duygusal anlamda, özellikle ikili ilişkiler konusunda kendinizi sorguladığınız bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Bu konulara bugün pek girmeyin derim.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 3

Boğa

Artık sağlığınız için güzel bir şeyler yapmanın zamanı. Gün içinde ne yaparsanız yapın ama gülümseyin faydasını göreceksiniz.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 4

İkizler

Maddi, manevi her konuda konuşabileceğiniz hoş bir gün olabilir. Harcamalara dikkat etmenizde fayda var. Har vurup harman savurmayın.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 5

Yengeç

İçinizdeki ses, evham sizi rahatsız edebilir, konsantrasyonunuzu zorlayabilir. Kendinizi olabildiğince çevrenizdeki gelişmelere uyarlayın.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 6

Aslan

Biriken işleri, angaryaları yapma zamanı. Aklınız eğlenmek, yeni yeni insanlarla bir olmaktan yana çalışıyor olabilir. Ama iş daha önemli bugün.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 7

Başak

Para işleri, aldı verdi hesapları, bütçeyi denkleştirmek için yapılan çalışmalar bugünün sevimsiz konuları içinde olabilir.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 8

Terazi

Kalıcı geleceğe yönelik iyi bir atılım yapmak için uygun bir gün. Kendinizi yeterince stratejik, olayların arka planını görür hissediyorsanız adım atın.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 9

Akrep

Bugün ayın konumu ufak tefek işleri yoluna koymak, evinizi derleyip toparlamak için gayet uygun. Çalışıyor olsanız da eviniz için planlar yapın.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 10

Yay

Bugün eşinize, sevgilinize dönüp bakmanın, onun elini tutmanın zamanı. Bir çiçek, minik bir hediye almanız için gayet güzel bir gün.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Özellikle ortak yaptığınız ve altından kalkmanız gereken işleri halletmek için harika bir zamanlama olabilir. Biraz çalışmaya konsantre olun derim.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 12

Kova

Duygusal anlamda bugün her an her şeyin olabileceği bir gündesiniz! Özellikle gönül meselelerinde bırakın ne olacaksa olsun.

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2022) - 13

Balık

Resmi işler, mahkeme, evrak işleri veya avukatınızla yapabileceğiniz görüşmeler için güzel bir gün gibi görünüyor.

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