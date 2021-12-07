Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 1

Ay 14:50’ye kadar boşlukta.

Bugün Merkür, Neptün’e kafa tuttuğu için yazışmalara, konuşmalara maksimum derecede dikkat edin derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 2

Koç

Tutum değişikliği, yaşam tarzınızı değiştirmenize yol açacaktır. O nedenle bugün siz kendi işinize yönlenin derim.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 3

Boğa

Fikirlerinizi paylaşmanız ve daha iyi bir gelecek için çalışmanız gerektiğinde geri adım atmayın. Ama patron tiplerle de takışmayın elbette.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 4

İkizler

Bugün “seni rüyamda gördüm” gibi bayat bir bahaneyle geride kalmış döküntü sevgilileri aramaya kalkmayın olur mu?

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Eski bir fikre yeni bir bakış, ekstra paraya yol açabilir. Ailenizdeki herkes bundan memnun olmayabilir, ancak ilerleme şansını da kaçırmayın.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 6

Aslan

Başkasının stresinin sizi aşağı çekmesine veya sizin için sorun yaratmasına izin vermeyin. Yardım etmenin, verici olmanın da bir sınırı olmalı değil mi?

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 7

Başak

Sevdiğiniz biri sizin için özel bir şey yapabilir bugün. Daha doğrusu sizin için bir şey yapılmasına müsaade edin derim.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 8

Terazi

Bugün mesleki sorumluluklar baskıyı arttırırsa ilişki sorunları ortaya çıkabilir. Bu konuda temkinli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 9

Akrep

Ailenizle yeniden bağlantı kurmak, sizi seven insanlar için yeterli olacaktır. Birkaç nazik söz, bir yardım eli bugün iyi gelir size.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 10

Yay

Size karşı olan insanlarla barış ve çözüm için çalışın. Yok olmuyorsa da ısrarcı olmayın nasıl olsa işleri düştüğünde kapınıza gelirler.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Profesyonel anlamda bir değişiklik, niteliklerinizi test etme konusunda size daha fazla özgürlük sağlayacaktır.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 12

Kova

Bazı kişiler üzerinizde baskı oluşturacak gibi duruyor bugün. Nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak çok da işinize yaramayabilir.

Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021) - 13

Balık

Büyük düşünerek ve hedeflerinin peşinden giderek kazanacak bu kadar çok şey varken kendinizi sınırlamayın. Rahat bırakın kendinizi.

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