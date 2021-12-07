Günlük burç yorumları (7 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 00:03
Ay 14:50’ye kadar boşlukta.
Bugün Merkür, Neptün’e kafa tuttuğu için yazışmalara, konuşmalara maksimum derecede dikkat edin derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Tutum değişikliği, yaşam tarzınızı değiştirmenize yol açacaktır. O nedenle bugün siz kendi işinize yönlenin derim.
Boğa
Fikirlerinizi paylaşmanız ve daha iyi bir gelecek için çalışmanız gerektiğinde geri adım atmayın. Ama patron tiplerle de takışmayın elbette.
İkizler
Bugün “seni rüyamda gördüm” gibi bayat bir bahaneyle geride kalmış döküntü sevgilileri aramaya kalkmayın olur mu?
Yengeç
Eski bir fikre yeni bir bakış, ekstra paraya yol açabilir. Ailenizdeki herkes bundan memnun olmayabilir, ancak ilerleme şansını da kaçırmayın.
Aslan
Başkasının stresinin sizi aşağı çekmesine veya sizin için sorun yaratmasına izin vermeyin. Yardım etmenin, verici olmanın da bir sınırı olmalı değil mi?
Başak
Sevdiğiniz biri sizin için özel bir şey yapabilir bugün. Daha doğrusu sizin için bir şey yapılmasına müsaade edin derim.
Terazi
Bugün mesleki sorumluluklar baskıyı arttırırsa ilişki sorunları ortaya çıkabilir. Bu konuda temkinli olmanızda fayda var.
Akrep
Ailenizle yeniden bağlantı kurmak, sizi seven insanlar için yeterli olacaktır. Birkaç nazik söz, bir yardım eli bugün iyi gelir size.
Yay
Size karşı olan insanlarla barış ve çözüm için çalışın. Yok olmuyorsa da ısrarcı olmayın nasıl olsa işleri düştüğünde kapınıza gelirler.
Oğlak
Profesyonel anlamda bir değişiklik, niteliklerinizi test etme konusunda size daha fazla özgürlük sağlayacaktır.
Kova
Bazı kişiler üzerinizde baskı oluşturacak gibi duruyor bugün. Nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak çok da işinize yaramayabilir.
Balık
Büyük düşünerek ve hedeflerinin peşinden giderek kazanacak bu kadar çok şey varken kendinizi sınırlamayın. Rahat bırakın kendinizi.