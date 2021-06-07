Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 7 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

07.06.2021 - 00:14

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 1

Ay kapanma fazında, yorgunluk diz boyu! 

Kısıtlanmış, duygusal olarak biraz bitkin hissetmemiz bugün olası. O nedenle bugün kendinizi yüksek tutun derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 2

Koç

Para konusunda hem iyi hem de zor bir günden geçecek olabilirsiniz. Ani gelişmeler olabilir. Ailenizden, yakın çevrenizden destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bugün ani tepkiler vermekten kaçınmanızı tavsiye ederim. Durduk yerde kendinizi zora koyacak konuşmalar ve durumlar içinde kalmamaya bakın.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 4

İkizler

Kafa karışıklığına müsait bir gün. İş konusunda veya yapacaklarınız hakkında birçok manasız laf duyabilir, kendinize öfkelenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 5

Yengeç

İnternet ve sanal alemde yanlış anlaşılmalara ve aksaklıklara açık bir günden geçecek olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 6

Aslan

Bugün sürpriz haberlere özellikle çalışma hayatınızda hazır olun. Ortaklık veya birlikte iş yaptığınız insanlar sizi şaşırtabilir. Sakin olun, gülümseyin.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 7

Başak

Ani, fevri hareketlerden uzak kalmanız gereken bir gün. Bu tip davranışlarla karşılaşırsanız olabildiğince tarafsız ve sakin kalmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 8

Terazi

Devlet kurum ve kuruluşlarıyla ilgili güzel haberler bekliyorsanız gelebilir. Ve fakat çalışma koşullarında hayal kırıklığı görünebilir.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 9

Akrep

Ortak iş ve çalışmalarda beklediğiniz haberler gelebilir, gelişmeler olabilir. Ama özel hayatınızda sevgilinizle olan ilişkinize konuşmalara dikkat.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 10

Yay

Aşk ilişkileri ile ilgili enteresan gelişmeler bir anda kapınızı çalabilir ve siz bu durum karşında biraz şaşırmanız söz konusu olabilir. Umutlu olun!

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Yakın çevrenize bugün daha dikkatli davranmanızda fayda var özellikle sosyal alanda bazı iletişim kazaları söz konusu olabilir. Birebir olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 12

Kova

Aile içinde gerginliklere dikkat etmenizde fayda var. Özellikle aile büyüklerinizle iyi anlaşmaya bakın. Ev, taşınma işleri varsa zor bir gün.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran 2021 - 13

Balık

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle güzel bir gün geçirmeniz olası ve fakat, konuşmalardan olmadık çıkarımlar yapıp üzmeyin kendinizi. Sakin olun.

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